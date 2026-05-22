    • 22 de mayo de 2026 - 13:47

    Pasaron de moda las billeteras grandes: el accesorio minimalista que es tendencia

    Minimalistas, prácticos y cada vez más populares, ganan espacio frente a los clásicos gracias al crecimiento de los pagos digitales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las billeteras grandes hace años son un accesorio cotidiano para guardar billetes, tarjetas, documentos y hasta monedas. Pero con el avance de los pagos digitales y las billeteras virtuales, cada vez más personas comenzaron a priorizar opciones mucho más compactas y cómodas para el uso diario.

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    Por eso, los tarjeteros minimalistas se transformaron en una de las tendencias más fuertes de accesorios para 2026, ya que fueron diseñados para ocupar poco espacio y transportar únicamente lo esencial. Estos tarjeteros apuntan a una estética mucho más limpia y funcional.

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    Son fáciles de llevar, ocupan poco espacio y tienen una estética mucho más limpia que las billeteras tradicioneles. (Foto: Gemini)

    Son fáciles de llevar, ocupan poco espacio y tienen una estética mucho más limpia que las billeteras tradicioneles. (Foto: Gemini)

    Por qué se volvieron tan populares

    El principal cambio tiene que ver con la forma de pagar. Hoy muchas personas usan el celular, relojes inteligentes o tarjetas contactless para casi todas las compras, lo que redujo muchísimo la necesidad de llevar mucha cantidad de efectivo.

    Los tarjeteros compactos empezaron a reemplazar a las billeteras tradicionales voluminosas y muchos modelos actuales incluyen:

    • Espacio para varias tarjetas.
    • Compartimientos ocultos.
    • Bolsillos pequeños para billetes.
    • Diseños prácticos y livianos.
    • Estética minimalista.

    Uno de los puntos que más destacan quienes usan card holders es la comodidad. Al ser mucho más pequeños, resultan fáciles de llevar en bolsillos delanteros, camperas o bolsos sin generar volumen incómodo.

    Además, el diseño minimalista también se volvió parte importante de la tendencia. Muchos modelos priorizan materiales como aluminio, cuero liso o fibra de carbono, con líneas simples y estilos modernos.

    La idea ya no pasa por guardar “de todo” dentro de la billetera, sino por llevar únicamente lo necesario para el día a día.

    Qué modelos aparecen más en 2026

    • Tarjeteros metálicos ultrafinos.
    • Card holders de cuero minimalista.
    • Modelos MagSafe para celular.
    • Con protección RFID.
    • Diseños automáticos tipo pop-up.
    • Versiones híbridas con espacios para billetes.

    Muchos especialistas en tendencias coinciden en que el crecimiento de los pagos digitales seguirá impulsando accesorios cada vez más compactos y funcionales durante los próximos años.

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