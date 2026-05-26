Descubre cuál es el juguete que se volvió viral en TikTok y está agotado en todo México este mayo de 2026. Precios, características y dónde conseguirlo.

El juguete más viral en México (Mayo 2026): ¿Qué es, cuánto cuesta y dónde comprarlo?

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Las redes sociales han vuelto a colapsar el mercado de los coleccionables en nuestro país. Durante este mes de mayo de 2026, un juguete interactivo que combina la nostalgia de los años 90 con tecnología de realidad aumentada se ha convertido en el objeto más buscado por niños, adolescentes y creadores de contenido: las mascotas virtuales holográficas de última generación (Tech-Pets).

Si has navegado por TikTok o Instagram recientemente, seguro te has topado con videos virales grabados en plazas comerciales de la CDMX, Monterrey o Guadalajara mostrando estos dispositivos. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este fenómeno, sus precios en pesos mexicanos y los lugares seguros para conseguirlo.

¿Cuál es el juguete viral del momento en México? El rey indiscutible de las tendencias de mayo de 2026 son los nuevos dispositivos de juego holográfico de bolsillo. A diferencia de los juguetes virtuales del pasado, estos nuevos modelos permiten a los usuarios interactuar con sus mascotas mediante proyecciones de luz en 3D (hologramas caseros) que reaccionan al tacto y a la voz.

El fenómeno explotó en el mercado mexicano gracias a creadores de contenido que mostraron cómo estas mascotas digitales pueden "salir" de su cápsula e interactuar entre sí mediante conexión inalámbrica, permitiendo batallas o intercambios de accesorios virtuales en tiempo real.

Dato de Tendencia: El hashtag #JuguetesViralesMexico ya supera las 25 millones de visualizaciones en TikTok en lo que va del mes, impulsado fuertemente por la temporada de regalos y el regreso de la moda "retro-tech".