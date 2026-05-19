Thomas Castañeda inició el ciclo olímpico con un subcampeonato argentino y top 30 en México

El triatleta sanjuanino Thomas Castañeda comenzó una nueva etapa de preparación deportiva con la mira puesta en el ciclo olímpico, luego de obtener el subcampeonato en la Gran Final del Campeonato Argentino de Triatlón 2025/2026 disputada en Corrientes .

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La competencia reunió a más de 160 atletas de todo el país y tuvo un alto nivel competitivo. Castañeda logró mantenerse entre los protagonistas desde el inicio, saliendo tercero de la natación y formando parte del grupo de punta durante el segmento de ciclismo.

El sanjuanino explicó que la carrera fue especialmente exigente por las condiciones del circuito y por el estado físico con el que llegó a competir. Una semana antes del campeonato sufrió bronquitis y debió interrumpir la medicación antes de la prueba para evitar inconvenientes vinculados al control antidopaje.

Pese a las dificultades respiratorias, logró sostener el ritmo en el tramo final y terminó segundo, a 19 segundos del ganador, el atleta Tiago Muñoz.

“Me esperaba poder defender el título de campeón argentino, pero carreras son carreras y sé que en las próximas competencias va a haber revancha”, señaló el deportista.

“Me esperaba poder defender el título de campeón argentino, pero carreras son carreras y sé que en las próximas competencias va a haber revancha”, señaló el deportista.

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Apenas finalizada la competencia nacional, Castañeda regresó a San Juan y viajó nuevamente a México, país en el que entrena de manera periódica desde 2022. El pasado fin de semana participó en la Copa de las Américas de Triatlón Ixtapa 2026, luego de una agotadora seguidilla de traslados que sumó 83 horas de viaje en una semana.

En la competencia desarrollada en Ixtapa, el sanjuanino salió sexto del agua, lideró el segmento de ciclismo y finalizó en el puesto 30, condicionado por el cansancio acumulado y dolores musculares producto del viaje.

Durante los próximos meses permanecerá entrenando en México y competirá en distintas copas continentales y copas del mundo. Además, confirmó que uno de sus grandes objetivos de la temporada será el campeonato panamericano que se disputará en Chile.