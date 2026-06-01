El trébol morado, la planta mariposa: secretos de cuidado y cultivo

A la hora de añadir plantas, hay que tener claro que tienen una doble función: dar un toque natural y decorar. Las plantas añaden vida y colorido a los espacios, ya sean dentro o fuera de la casa. Por eso, siempre es una buena idea elegir opciones que sean vistosas y llamativas como el oxalis triangularis , su nombre científico. A este trébol púrpura se lo conoce también como 'Cupido' o 'Planta del amor' , y es que su color lo es todo. Además, tiene una peculiaridad que gusta a todo el que la ha tenido en casa alguna vez: sus hojas se cierran por la noche. ¡Es muy original! Si no habías escuchado nada sobre esta planta, te enseñamos cuál es y algunos de sus cuidados básicos.

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El oxalis triangularis, también conocido como trébol morado, es una planta perenne perteneciente a la familia Oxalidaceae, originaria de Sudamérica, particularmente de Brasil. Es apreciada por su atractivo follaje y sus delicadas flores. Tiene hojas que se asemejan a un trébol y son de color morado oscuro.

La curiosidad es que es una planta bulbosa (crece a partir de pequeños rizomas o bulbos). Además, es comestible (tiene un sabor ligeramente ácido debido a su contenido de ácido oxálico), aunque es tóxica para mascotas (como gatos y perros) si la ingieren en grandes cantidades.

Este trébol se adapta muy bien al clima templado y seco de la región de San Juan. Solo debes asegurarte de protegerla del sol directo extremo del verano sanjuanino y mantener un riego moderado para que sus bulbos no se pudran.

El oxalis triangularis tiene algunas variedades y especies relacionadas que son populares en jardinería:

Oxalis triangularis 'Atropurpurea': Esta es la variedad más común, con hojas de color morado oscuro y flores blancas o rosadas.

Oxalis triangularis 'Papilionacea': Similar a la atropurpurea, pero puede tener una variedad de colores de flores, incluyendo tonos de rosa y lavanda.

Oxalis regnellii: Conocida también como trébol blanco, tiene hojas verdes y flores blancas. Aunque no es una variedad del oxalis triangularis, es una especie relacionada que se cultiva por su atractivo follaje y flores.

Oxalis versicolor: Otra especie relacionada que tiene hojas verdes y flores blancas con bordes rojos, creando un efecto visual llamativo.

Por qué se dice que trae buena suerte

El oxalis triangularis, comúnmente conocido como trébol morado, es considerado una planta de buena suerte por su forma. Al igual que el trébol de cuatro hojas, que es un símbolo universal de buena suerte. Aunque sus hojas típicamente tienen tres lóbulos, esta similitud visual lo asocia con la idea de suerte y prosperidad.

Por otro lado, en la cultura del Feng Shui, las plantas verdes y vibrantes se consideran representan el crecimiento y la vitalidad. Y, esta es una planta con unas hojas vibrantes, por lo que también se considera una variedad que atrae la buena suerte y la energía positiva a la casa.

Cómo se cuida la planta de oxalis triangularis

Riego adecuado

Es importante mantener la planta con un suelo húmedo, pero no encharcado. Para ello, es relevante reducir la frecuencia de riegos durante la temporada de invierno.

Luz y ubicación ideal

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Esta planta prefiere luz indirecta. Una recomendación es colocar la planta cerca de una ventana donde reciba luz solar filtrada. Demasiada luz puede quemar las hojas. Sus hojas son sensibles a la luz y se cierran durante la noche o en condiciones de poca luz, abriéndose nuevamente al amanecer.

Suelo y maceta adecuados

Es importante usar una mezcla en maceta que drene bien. Para ello, mezcla bien la tierra con perlita o arena.

Dónde poner la planta

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Como decíamos anteriormente, es fundamental añadir la planta en una zona donde reciba la luz indirecta. La ubicación ideal en interiores puede ser un salón, dormitorio, o incluso una cocina. El único requisito es que cuente con suficiente luz y la temperatura se mantenga estable.

Cómo plantar oxalis triangularis

Preparación del suelo

Para ello, utiliza una mezcla para macetas que drene bien. Una combinación de tierra para plantas de interior con perlita o arena es ideal para asegurar un buen drenaje.

Espaciado y colocación de las plantas

En cuanto al espacio, si estamos plantando varios bulbos en una misma maceta o en el jardín, hay que asegurarse de dejar al menos unos 5-10 cm. de distancia.

Técnica de plantación adecuada

La mejor técnica para plantar es elegir una maceta con buen drenaje. Luego, llena la maceta con el suelo previamente preparado y separar bien los bulbos. Finalmente, regar para asentar la plantación y listo.

Cuántas veces hay que regar la oxalis triangularis

Frecuencia de riego

Durante la temporada de crecimiento (primavera y verano), riega la planta cuando la capa superior del suelo esté seca al tacto, generalmente una vez por semana. Reduce la frecuencia de riego en otoño e invierno, cuando la planta puede entrar en un período de latencia.

Cantidad de agua por riego

Riega hasta que el agua comience a salir por los orificios de drenaje de la maceta. Asegúrate de que el exceso de agua drene completamente para evitar el encharcamiento.

Cómo se reproduce

La forma más común es división por bulbos. Durante el período de latencia (se produce en invierno) se hace la división por bulbos. Se separan los bulbos de la planta madre y se plantan en macetas de forma separada. Una vez realizado este paso, toca regar ligeramente la planta y seguir con los cuidados adecuados.

¿En qué parte de la casa va?

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Es una planta de interior muy versátil que se adapta a multitud de zonas de la casa. Ya sea el salón, el dormitorio o la cocina. Lo importante es que la planta se encuentre en una zona con una buena luz indirecta y temperatura constante. Es crucial que no experimente cambios drásticos de temperatura.