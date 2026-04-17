La plancha no va más: cuál es el electrodoméstico que no quema la ropa y elimina las arrugas más rápido

Planchar la ropa siempre fue una tarea pesada y, muchas veces, frustrante. Pero ahora, un nuevo protagonista llegó para cambiar las reglas del juego: el vaporizador vertical. Este aparato se convirtió en tendencia porque deja la ropa lisa, sin arrugas y con un aroma renovado, todo en cuestión de minutos y sin el esfuerzo de la plancha tradicional.
Por qué el vaporizador vertical es el electrodoméstico del momento
La clave de su éxito está en la rapidez y versatilidad. El vaporizador vertical alcanza la temperatura ideal en segundos y se adapta a todo tipo de telas: algodón, poliéster, lana, seda y hasta esas prendas con volados o cortes difíciles que siempre complican el planchado.
A diferencia de la plancha común, no hay que apoyar una base caliente sobre la tela, lo que reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo indeseado en las prendas delicadas. Solo hay que colgar la ropa y pasar el vaporizador, que con su vapor directo afloja las fibras textiles y borra las arrugas al instante.
Más que planchado: elimina olores y bacterias
El vaporizador vertical no solo deja la ropa prolija, sino que también refresca los olores acumulados y ayuda a disminuir bacterias superficiales. Es ideal para esas prendas que estuvieron guardadas mucho tiempo o para darles un toque de frescura antes de salir.
Según especialistas, el vapor caliente elimina olores de encierro y facilita la higiene superficial, lo que suma puntos a la hora de cuidar la ropa y mantenerla lista para usar.
Ventajas del vaporizador vertical frente a la plancha tradicional
- Más rápido: se calienta en segundos y permite sacar arrugas en pocos minutos.
- Menos esfuerzo: no requiere tabla ni presión constante sobre la prenda.
- Más seguro para la ropa: reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo en telas delicadas.
- Versátil: sirve para algodón, poliéster, lana, seda y prendas con diseños difíciles.
- Uso más práctico: se utiliza con la ropa colgada, en posición vertical.
- Elimina olores: refresca prendas guardadas o con olor a encierro.
- Higiene extra: el vapor ayuda a disminuir bacterias superficiales.
- Ideal para viajes: es compacto y fácil de transportar
- Más cómodo en el día a día: permite “repasar” la ropa justo antes de usarla.
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Tiene muchas ventajas por sobre la plancha tradicional (Foto: Mercado Libre).
Cómo usar el vaporizador vertical y aprovecharlo al máximo
El uso es simple: llená el depósito con agua limpia, colgá la prenda y pasá el vaporizador en posición vertical por las zonas más arrugadas. En telas gruesas, podés acompañar el movimiento con una leve tracción; en las livianas, alcanza con movimientos suaves.
Otra ventaja es su tamaño compacto, que permite llevarlo de viaje y usarlo en cualquier lugar. Así, la ropa queda siempre lista, sin importar dónde estés.