La plancha no va más: cuál es el electrodoméstico que no quema la ropa y elimina las arrugas más rápido

Planchar la ropa siempre fue una tarea pesada y, muchas veces, frustrante. Pero ahora, un nuevo protagonista llegó para cambiar las reglas del juego: el vaporizador vertical . Este aparato se convirtió en tendencia porque deja la ropa lisa, sin arrugas y con un aroma renovado , todo en cuestión de minutos y sin el esfuerzo de la plancha tradicional.

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La clave de su éxito está en la rapidez y versatilidad . El vaporizador vertical alcanza la temperatura ideal en segundos y se adapta a todo tipo de telas: algodón, poliéster, lana, seda y hasta esas prendas con volados o cortes difíciles que siempre complican el planchado.

A diferencia de la plancha común, no hay que apoyar una base caliente sobre la tela , lo que reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo indeseado en las prendas delicadas . Solo hay que colgar la ropa y pasar el vaporizador, que con su vapor directo afloja las fibras textiles y borra las arrugas al instante .

El vaporizador vertical no solo deja la ropa prolija, sino que también refresca los olores acumulados y ayuda a disminuir bacterias superficiales . Es ideal para esas prendas que estuvieron guardadas mucho tiempo o para darles un toque de frescura antes de salir.

Según especialistas, el vapor caliente elimina olores de encierro y facilita la higiene superficial, lo que suma puntos a la hora de cuidar la ropa y mantenerla lista para usar.

Ventajas del vaporizador vertical frente a la plancha tradicional

Más rápido : se calienta en segundos y permite sacar arrugas en pocos minutos.

: se calienta en segundos y permite sacar arrugas en pocos minutos. Menos esfuerzo : no requiere tabla ni presión constante sobre la prenda.

: no requiere tabla ni presión constante sobre la prenda. Más seguro para la ropa : reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo en telas delicadas.

: reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo en telas delicadas. Versátil : sirve para algodón, poliéster, lana, seda y prendas con diseños difíciles.

: sirve para algodón, poliéster, lana, seda y prendas con diseños difíciles. Uso más práctico : se utiliza con la ropa colgada, en posición vertical.

: se utiliza con la ropa colgada, en posición vertical. Elimina olores : refresca prendas guardadas o con olor a encierro.

: refresca prendas guardadas o con olor a encierro. Higiene extra : el vapor ayuda a disminuir bacterias superficiales.

: el vapor ayuda a disminuir bacterias superficiales. Ideal para viajes : es compacto y fácil de transportar

: es compacto y fácil de transportar Más cómodo en el día a día: permite “repasar” la ropa justo antes de usarla.

image Tiene muchas ventajas por sobre la plancha tradicional (Foto: Mercado Libre).

Cómo usar el vaporizador vertical y aprovecharlo al máximo

El uso es simple: llená el depósito con agua limpia, colgá la prenda y pasá el vaporizador en posición vertical por las zonas más arrugadas. En telas gruesas, podés acompañar el movimiento con una leve tracción; en las livianas, alcanza con movimientos suaves.

Otra ventaja es su tamaño compacto, que permite llevarlo de viaje y usarlo en cualquier lugar. Así, la ropa queda siempre lista, sin importar dónde estés.