    • 17 de abril de 2026 - 10:52

    La plancha no va más: cuál es el electrodoméstico que no quema la ropa y elimina las arrugas más rápido

    Este aparato es furor porque borra las imperfecciones y renueva el aroma de las prendas sin esfuerzo ni riesgos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Planchar la ropa siempre fue una tarea pesada y, muchas veces, frustrante. Pero ahora, un nuevo protagonista llegó para cambiar las reglas del juego: el vaporizador vertical. Este aparato se convirtió en tendencia porque deja la ropa lisa, sin arrugas y con un aroma renovado, todo en cuestión de minutos y sin el esfuerzo de la plancha tradicional.

    Leé además

    lo que muchos no saben del cinturon de seguridad y puede evitar una tragedia

    Lo que muchos no saben del cinturón de seguridad y puede evitar una tragedia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eliminar el sarro de la pava con vinagre es una técnica de limpieza casera eficaz, rápida y sin químicos agresivos.

    Cómo eliminar el sarro de la pava sin detergente ni lavandina
    image
    As&iacute; es este producto (Foto: Mercado Libre).

    Así es este producto (Foto: Mercado Libre).

    Por qué el vaporizador vertical es el electrodoméstico del momento

    La clave de su éxito está en la rapidez y versatilidad. El vaporizador vertical alcanza la temperatura ideal en segundos y se adapta a todo tipo de telas: algodón, poliéster, lana, seda y hasta esas prendas con volados o cortes difíciles que siempre complican el planchado.

    A diferencia de la plancha común, no hay que apoyar una base caliente sobre la tela, lo que reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo indeseado en las prendas delicadas. Solo hay que colgar la ropa y pasar el vaporizador, que con su vapor directo afloja las fibras textiles y borra las arrugas al instante.

    Más que planchado: elimina olores y bacterias

    El vaporizador vertical no solo deja la ropa prolija, sino que también refresca los olores acumulados y ayuda a disminuir bacterias superficiales. Es ideal para esas prendas que estuvieron guardadas mucho tiempo o para darles un toque de frescura antes de salir.

    Según especialistas, el vapor caliente elimina olores de encierro y facilita la higiene superficial, lo que suma puntos a la hora de cuidar la ropa y mantenerla lista para usar.

    Ventajas del vaporizador vertical frente a la plancha tradicional

    • Más rápido: se calienta en segundos y permite sacar arrugas en pocos minutos.
    • Menos esfuerzo: no requiere tabla ni presión constante sobre la prenda.
    • Más seguro para la ropa: reduce el riesgo de quemaduras y evita el brillo en telas delicadas.
    • Versátil: sirve para algodón, poliéster, lana, seda y prendas con diseños difíciles.
    • Uso más práctico: se utiliza con la ropa colgada, en posición vertical.
    • Elimina olores: refresca prendas guardadas o con olor a encierro.
    • Higiene extra: el vapor ayuda a disminuir bacterias superficiales.
    • Ideal para viajes: es compacto y fácil de transportar
    • Más cómodo en el día a día: permite “repasar” la ropa justo antes de usarla.
    image
    Tiene muchas ventajas por sobre la plancha tradicional (Foto: Mercado Libre).

    Tiene muchas ventajas por sobre la plancha tradicional (Foto: Mercado Libre).

    Cómo usar el vaporizador vertical y aprovecharlo al máximo

    El uso es simple: llená el depósito con agua limpia, colgá la prenda y pasá el vaporizador en posición vertical por las zonas más arrugadas. En telas gruesas, podés acompañar el movimiento con una leve tracción; en las livianas, alcanza con movimientos suaves.

    Otra ventaja es su tamaño compacto, que permite llevarlo de viaje y usarlo en cualquier lugar. Así, la ropa queda siempre lista, sin importar dónde estés.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El aroma del laurel desorienta a las cucarachas y las aleja de tu cocina. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Eliminá las cucarachas de tu cocina: la planta que las ahuyenta para siempre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un estudio de 2026 vincula la crianza autoritaria y la ausencia emocional con cuadros de depresión y dificultades vinculares en la madurez.

    Según la psicología, la alta exigencia en la niñez condiciona la adultez

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la planta que no debes tener cerca de ventanas porque atrae moscas y hormigas

    La planta que no debés tener cerca de ventanas porque atrae moscas y hormigas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    chau a los tuppers apilados: la nueva tendencia que moderniza tu cocina

    Chau a los tuppers apilados: la nueva tendencia que moderniza tu cocina

    Por Redacción Diario de Cuyo