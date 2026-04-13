    • 13 de abril de 2026 - 19:23

    La planta que no debés tener cerca de ventanas porque atrae moscas y hormigas

    Enterate cuál es la especie que puede traerte dolores de cabeza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las flores dan color y aromas agradables para la casa. Sin embargo, algunas de ellas pueden provocar efectos adversos si las ubicás en ciertos lugares.

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    Este es el caso del jazmín, que atrae moscas, hormigas y escarabajos si lo dejás cerca de las ventanas.

    Por qué el jazmín es un imán para estos bichos

    El perfume dulce y penetrante del jazmín no solo seduce a las personas. Moscas, hormigas y escarabajos también se sienten atraídos por el néctar y el polen que desprende la flor. Cuando la planta está cerca de una ventana, estos insectos encuentran una vía fácil para ingresar a la casa.

    Además, el jazmín suele liberar su fragancia con más intensidad durante la noche, momento en el que muchos insectos están más activos. Por eso, si tenés la ventana abierta, es probable que empiecen a aparecer estos visitantes indeseados.

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    El jazm&iacute;n atrae insectos como moscas, hormigas y escarabajos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    El jazmín atrae insectos como moscas, hormigas y escarabajos. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Dónde conviene ubicar el jazmín

    Para disfrutar del jazmín sin sufrir una invasión de insectos, lo mejor es alejarlo de las ventanas, puertas y otros puntos de ingreso a la casa. Los lugares ideales para tener esta flor son:

    • patios;
    • balcones;
    • jardines.

    De esta manera, desprenden su olor sin atraer a estos bichos al interior de tu casa. Si solo tenés espacio en el interior, ubicá la maceta en un rincón bien iluminado pero lejos de las corrientes de aire que conectan con el exterior.

    El jazmín atrae bichos, por eso es mejor dejarlo en patios, jardines o balcones. (Imagen ilustrativa generada con IA)

    Qué hacer para que los insectos no entren a tu casa

    • Colocá mosquiteros en ventanas y puertas para bloquear el paso de los insectos.
    • Evitá dejar restos de comida cerca de la planta, ya que pueden atraer aún más hormigas y moscas.
    • Ventilá los ambientes en horarios donde la actividad de los insectos es menor, como a la mañana temprano o al atardecer.
    • Si notás una presencia excesiva de bichos, podés recurrir a repelentes naturales como el vinagre, el limón o el laurel cerca de las aberturas.
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