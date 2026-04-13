La planta que no debés tener cerca de ventanas porque atrae moscas y hormigas

Enterate cuál es la especie que puede traerte dolores de cabeza.

Las flores dan color y aromas agradables para la casa. Sin embargo, algunas de ellas pueden provocar efectos adversos si las ubicás en ciertos lugares.

Este es el caso del jazmín, que atrae moscas, hormigas y escarabajos si lo dejás cerca de las ventanas.

Por qué el jazmín es un imán para estos bichos El perfume dulce y penetrante del jazmín no solo seduce a las personas. Moscas, hormigas y escarabajos también se sienten atraídos por el néctar y el polen que desprende la flor. Cuando la planta está cerca de una ventana, estos insectos encuentran una vía fácil para ingresar a la casa.

Además, el jazmín suele liberar su fragancia con más intensidad durante la noche, momento en el que muchos insectos están más activos. Por eso, si tenés la ventana abierta, es probable que empiecen a aparecer estos visitantes indeseados.

image El jazmín atrae insectos como moscas, hormigas y escarabajos. (Imagen ilustrativa generada con IA) Dónde conviene ubicar el jazmín Para disfrutar del jazmín sin sufrir una invasión de insectos, lo mejor es alejarlo de las ventanas, puertas y otros puntos de ingreso a la casa. Los lugares ideales para tener esta flor son: