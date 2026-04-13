    • 13 de abril de 2026 - 19:20

    Chau a los tuppers apilados: la nueva tendencia que moderniza tu cocina

    Conocé las claves para una cocina más práctica y moderna.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Durante años, los tuppers fueron sinónimo de desorden: apilados sin lógica, con tapas perdidas y envases deformados que ocupaban lugar de más. Pero esa época quedó atrás. Ahora, la organización inteligente llegó para quedarse y promete cambiar la rutina en la cocina.

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    El truco para no perder más tiempo buscando tapas

    Los especialistas en organización coinciden: el principal problema es mezclar tapas y recipientes sin ningún criterio. Eso genera acumulación innecesaria y hace imposible encontrar el tamaño justo cuando más se lo necesita.

    La nueva tendencia propone separar las tapas de los envases y agruparlos por tamaño o por uso. Así, todo está a mano y se termina el clásico “¿dónde está la tapa que falta?”.

    Organizadores verticales: el secreto para ganar espacio

    Una de las opciones más elegidas es sumar organizadores verticales o separadores ajustables dentro de los cajones. Este sistema permite ver todos los recipientes de un vistazo y evita que se desarmen las pilas cada vez que se busca uno. El resultado: más orden, menos estrés y un mueble que rinde al máximo.

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    Los organizadores verticales pueden ser claves (Foto: Wallapop).

    Los organizadores verticales pueden ser claves (Foto: Wallapop).

    Menos es más: solo lo que sirve

    Otra recomendación clave es quedarse solo con los tuppers que realmente se usan. Acumular envases sin tapa o piezas deformadas solo ocupa lugar y complica la organización. Eliminar lo que no sirve es el primer paso para una cocina más eficiente.

    Minimalismo y diseño: la nueva cara de la cocina

    El orden visual se volvió fundamental en el hogar moderno. La tendencia apunta a espacios despejados, donde cada objeto tiene una función clara. Por eso, muchas marcas lanzaron tuppers con diseños apilables que facilitan la organización y suman estilo.

    Mantener los recipientes ordenados no solo hace más fácil la rutina diaria, sino que también aporta una sensación de armonía y elegancia en la cocina. Con pequeños cambios, es posible transformar el ambiente y disfrutar de un espacio más práctico y funcional.

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