¿Tenés cajones de madera viejos? 7 ideas para aprovecharlos en casa

Los cajones de madera de diferentes muebles en desuso pueden tener una segunda oportunidad para seguir en casa y ser aprovechados. Por qué recomiendan reutilizarlos y qué uso darles.

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Cuando se decide remover un escritorio, un ropero u otro mueble que tiene cajones de madera, antes de sacarlo de la casa conviene pensarlo dos veces . Si se tiene un poco de imaginación es posible darles un nuevo uso y ahorrar dinero en compras de otros artículos.

Tal vez el mueble entero sea irrecuperable , pero sus cajones son fácilmente adaptables para darles un nuevo uso sin gastar plata . Sólo se requiere ingenio y creatividad para sumarse a una tendencia que cada vez tiene más adeptos.

Una de las nuevas funciones que pueden cumplir es como mesa auxiliar . En este caso, lo único que se tiene que comprar son las patas y pegárselas para darle la altura que se quiera.

Sólo habrá que lijar y pintar la parte de arriba para que quede como recién comprada. Una posibilidad extra es agregarle ruedas en las patas para facilitar su traslado.

Cómo reutilizar los cajones de madera

Una tendencia cada vez más popular es transformar los viejos cajones de madera en escritorios flotantes, tan de moda actualmente. Sólo hay que fijarlos bien a la pared y lijar bien la superficie.

Este recurso es perfecto para ambientes pequeños, en los que se busca aprovechar al máximo cada metro cuadrado. Como no tienen patas, es más cómodo para la limpieza y no estorba en los pies de quien lo está usando.

Otro práctico uso para darles a los cajones de madera es como organizadores. Haciendo unas divisiones internas será ideal para guardar joyas, anillos, cadenitas y bijouterie.

image Un uso muy práctico que se le puede dar a los cajones de madera es como organizador para el guardado de joyas y bijouterie. (Foto: ChatGPT)

Para convertirlos en organizadores hay que conseguir madera, cortarla del largo y alto necesarios y pegarlos contra la base del cajón. De esa manera se obtendrán las divisiones necesarias.

Una función muy práctica y relajante que pueden empezar a cumplir los viejos cajones de madera es como reposapiés. Para armarlo sólo se necesita un poco de tela y espuma para rellenarlo. Una vez que está listo se le puede agregar unas patas debajo para darle la altura más cómoda y hacer que las piernas tengan un buen descanso.

Un uso muy práctico y necesario en todo hogar que se le puede dar a los cajones de madera está relacionado con generar espacio de almacenamiento debajo de las camas.

image Un cajón de madera reciclado puede convertirse en un hermoso macetero. (Foto: ChatGPT)

Por su altura, resultan ideales para dejarlos debajo del colchón y reutilizarlos para guardar zapatos, ropa, carpetas o libros. La falta de espacio suficiente en las casas hace que se deba aprovechar cada rincón al máximo y este método es perfecto para cumplir con esa premisa.

Otra posibilidad es reciclar la base de un par de cajones para transformarlos en una estantería muy práctica para apoyar libros, adornos o lo que se quiera exhibir, ya sea en el living o los dormitorios.

Hay que tener en cuenta que si se va a utilizar para libros o elementos decorativos pesados es posible que sea necesario añadir un apoyo para que resistan el peso.

También se pueden reciclar y convertir en maceteros. Si se ponen unas cuantas plantas en un cajón de madera se las podrá desplazar de un lugar a otro mucho con mayor facilidad.

Esto viene perfecto para mover las plantas en los cambios de estación o darles refugio del sol intenso. Además, el cajón puede ser subdividido para que queden bien separadas y no se dañen entre sí.

Si se tienen semillas recién plantadas en pequeñas macetas se podrá hacer un seguimiento de ellas mucho más fácilmente, subiendo o bajando el cajón a la altura más cómoda. Es por esto que los expertos en jardinería recomiendan reutilizar los cajones de madera.