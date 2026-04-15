Eliminá las cucarachas de tu cocina: la planta que las ahuyenta para siempre

Conocé por qué su aroma resulta insoportable para estos insectos y cómo usarla correctamente para mantenerlos lejos de tu casa.

El aroma del laurel desorienta a las cucarachas y las aleja de tu cocina. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Durante el otoño, las cucarachas buscan refugio en lugares cálidos, húmedos y oscuros, y la cocina se convierte en uno de sus espacios favoritos. Restos de comida, rincones poco visibles y la presencia de agua crean el ambiente ideal para que aparezcan.

Sin embargo, más allá de los productos químicos, existe una alternativa natural y efectiva: el laurel, una planta aromática que puede ayudar a mantenerlas alejadas sin riesgos para la salud.

Por qué el laurel ahuyenta a las cucarachas El laurel desprende un aroma intenso que resulta molesto para estos insectos, lo que hace que eviten los espacios donde está presente.

Además:

Interfiere en su sentido del olfato , dificultando que encuentren comida

, dificultando que encuentren comida Actúa como un repelente natural , sin químicos ni inas

, sin químicos ni inas Puede usarse sin problemas en ambientes donde se manipulan alimentos A diferencia de los insecticidas tradicionales, no contamina ni deja residuos peligrosos, por lo que es una opción ideal para el hogar.