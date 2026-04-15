Eliminá las cucarachas de tu cocina: la planta que las ahuyenta para siempre

Durante el otoño, las cucarachas buscan refugio en lugares cálidos, húmedos y oscuros, y la cocina se convierte en uno de sus espacios favoritos. Restos de comida, rincones poco visibles y la presencia de agua crean el ambiente ideal para que aparezcan.
Sin embargo, más allá de los productos químicos, existe una alternativa natural y efectiva: el laurel, una planta aromática que puede ayudar a mantenerlas alejadas sin riesgos para la salud.
Por qué el laurel ahuyenta a las cucarachas
El laurel desprende un aroma intenso que resulta molesto para estos insectos, lo que hace que eviten los espacios donde está presente.
- Interfiere en su sentido del olfato, dificultando que encuentren comida
- Actúa como un repelente natural, sin químicos ni inas
- Puede usarse sin problemas en ambientes donde se manipulan alimentos
A diferencia de los insecticidas tradicionales, no contamina ni deja residuos peligrosos, por lo que es una opción ideal para el hogar.
Cómo usar el laurel en la cocina
Para potenciar su efecto, podés aplicarlo de distintas maneras:
- Colocar hojas secas en cajones, alacenas y rincones oscuros
- Triturar algunas hojas para intensificar el aroma
- Armar pequeñas bolsitas y ubicarlas cerca de la basura o debajo de la bacha
- Poner hojas detrás de electrodomésticos, donde suelen esconderse
Un detalle importante: renovar las hojas cada algunos días ayuda a mantener su efectividad.
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El olor resulta intenso para estos bichos, por eso eligen escapar. (Imagen ilustrativa generada con IA)
Otras claves para evitar cucarachas
Si bien el laurel ayuda a repelerlas, lo ideal es combinarlo con hábitos de limpieza:
- Mantener la cocina sin restos de comida
- Evitar la acumulación de humedad
- Sellar grietas y posibles entradas
- Limpiar regularmente superficies y rincones