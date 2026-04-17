    • 17 de abril de 2026 - 10:36

    Lo que muchos no saben del cinturón de seguridad y puede evitar una tragedia

    Su función principal es retener al ocupante del vehículo en su asiento durante una colisión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Además de ser un elemento clave para la seguridad de los ocupantes, el cinturón de seguridad también puede brindar información valiosa sobre el estado general del vehículo.

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    Revisar su funcionamiento, su estado y algunos detalles que suelen pasar desapercibidos permite detectar posibles fallas, reparaciones previas o incluso daños ocasionados por inundaciones. Por eso, prestarle atención no solo ayuda a viajar más protegido, sino también a conocer mejor el historial del auto.

    Los cuatro tips a tener en cuenta sobre el uso del cinturón de seguridad

    • Utilizar el cinturón para mover el auto desde afuera.
    • Si al estirarlo por completo se observan signos de humedad o arena en la parte superior, es probable que el vehículo haya tenido algún inconveniente relacionado con el ingreso de agua.
    • La fecha de producción del cinturón (ubicada en la parte inferior) debe coincidir con la etiqueta del vehículo que se encuentra en una de las puertas, generalmente la del acompañante. Si no coincide, es señal de que el cinturón fue reemplazado.
    • La hebilla del cinturón puede utilizarse, en caso de quedar encerrado dentro del vehículo, para romper la ventanilla y escapar por allí.

    El mantenimiento de los cinturones es fundamental

    Asimismo, es importante recordar que el cinturón debe ajustarse correctamente al cuerpo y retraerse de forma suave y firme. Un mecanismo que no traba o que no vuelve a su posición original puede comprometer la seguridad en caso de un impacto. Mantenerlo limpio, sin torsiones ni desgaste visible, y verificar periódicamente su estado son hábitos simples que pueden marcar una gran diferencia al momento de conducir.

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