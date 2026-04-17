Lo que muchos no saben del cinturón de seguridad y puede evitar una tragedia

Además de ser un elemento clave para la seguridad de los ocupantes, el cinturón de seguridad también puede brindar información valiosa sobre el estado general del vehículo.
Su función principal es retener al ocupante del vehículo en su asiento durante una colisión.
Además de ser un elemento clave para la seguridad de los ocupantes, el cinturón de seguridad también puede brindar información valiosa sobre el estado general del vehículo.
Revisar su funcionamiento, su estado y algunos detalles que suelen pasar desapercibidos permite detectar posibles fallas, reparaciones previas o incluso daños ocasionados por inundaciones. Por eso, prestarle atención no solo ayuda a viajar más protegido, sino también a conocer mejor el historial del auto.
Asimismo, es importante recordar que el cinturón debe ajustarse correctamente al cuerpo y retraerse de forma suave y firme. Un mecanismo que no traba o que no vuelve a su posición original puede comprometer la seguridad en caso de un impacto. Mantenerlo limpio, sin torsiones ni desgaste visible, y verificar periódicamente su estado son hábitos simples que pueden marcar una gran diferencia al momento de conducir.