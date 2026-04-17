Lo que muchos no saben del cinturón de seguridad y puede evitar una tragedia

Su función principal es retener al ocupante del vehículo en su asiento durante una colisión.

Además de ser un elemento clave para la seguridad de los ocupantes, el cinturón de seguridad también puede brindar información valiosa sobre el estado general del vehículo.

Revisar su funcionamiento, su estado y algunos detalles que suelen pasar desapercibidos permite detectar posibles fallas, reparaciones previas o incluso daños ocasionados por inundaciones. Por eso, prestarle atención no solo ayuda a viajar más protegido, sino también a conocer mejor el historial del auto.