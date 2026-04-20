    • 20 de abril de 2026 - 11:25

    San Juan, ¿tierra de infieles?: el 57,3% asegura haber engañado al menos una vez a su pareja, según un sondeo

    De la compulsa participaron más de 9.200 personas.

    En San Juan sobran los infieles, según un sondeo.

    En San Juan sobran los infieles, según un sondeo.

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    El terreno de las relaciones sentimentales es, por naturaleza complejo. Sin embargo, cuando se pone la lupa sobre los hábitos de los sanjuaninos, las respuestas sorprenden y abren un debate necesario sobre la lealtad y los vínculos en nuestra sociedad. Recientemente DIARIO DE CUYO realizó una encuesta masiva para indagar en una de las preguntas más incómodas que existen: ¿Fuiste alguna vez infiel? Los resultados, lejos de mostrar una postura unánime, revelan una tendencia que coloca a la infidelidad en una posición de prevalencia sobre la fidelidad absoluta.

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    La participación fue contundente, con más de 9.200 votantes que decidieron romper el silencio. Al analizar las respuestas, el dato más revelador no reside en una sola opción, sino en la sumatoria de quienes han admitido haber traspasado los límites de su relación al menos en una ocasión. Un impactante 57,3% de los encuestados confesó haber sido infiel, lo que marca una pauta clara sobre el estado de los acuerdos de pareja en la provincia.

    Si profundizamos en los detalles, observamos matices interesantes. Un 33% de los participantes, que equivalen a 3.049 personas, admitió haber sido infiel en reiteradas ocasiones, sugiriendo que para un segmento significativo de la población, esta conducta no es un evento aislado sino una constante. Por otro lado, un 24,3% indicó haber fallado a la exclusividad únicamente una vez, sumando así un grupo mayoritario que reconoce haber tenido algún tipo de desliz. En la vereda opuesta, el 42,7% de los votantes, es decir 3.935 personas, afirmó no haber sido infiel jamás, posicionándose como la opción individual más votada, aunque minoritaria frente al conjunto de quienes admitieron la infidelidad.

    ¿Es San Juan una tierra de infieles? Los números sugieren que las convenciones sociales sobre la pareja están en constante tensión. Si bien los valores tradicionales de exclusividad aún mantienen una base sólida que resiste el paso del tiempo, el hecho de que más de la mitad de los encuestados reconozca haber fallado a la fidelidad indica que los paradigmas sobre los vínculos están cambiando.

    Más allá de los porcentajes, estas cifras sirven como un espejo para reflexionar sobre la transparencia en las relaciones y cómo, ante la pregunta directa, la sociedad sanjuanina ha decidido dejar de lado el tabú para exponer una realidad que, sin duda, invita al debate.

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