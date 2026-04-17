No cometás este error al guardar los tomates para que no se arruinen en pocos días

Los tomates son uno de los alimentos más comunes en la cocina y también de los que más rápido pueden perder sabor, textura y frescura si no se conservan correctamente. Muchas personas repiten un hábito cotidiano sin saber que acelera su deterioro y hace que se arruinen antes de tiempo.

Lo que muchos no saben del cinturón de seguridad y puede evitar una tragedia

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Aunque parezca una buena idea para “mantenerlos frescos”, guardarlos en el lugar equivocado puede volverlos harinosos, blandos o sin aroma. Especialistas en conservación de alimentos advierten que un pequeño cambio en la forma de almacenarlos puede extender su vida útil y mejorar su sabor .

Uno de los errores más frecuentes es guardar los tomates en la heladera apenas se compran. Las bajas temperaturas alteran su textura natural, frenan el proceso de maduración y reducen compuestos responsables del sabor y aroma característicos.

Cuando se refrigeran antes de tiempo, muchas variedades pierden jugosidad y se vuelven más harinosas por dentro. Por eso, si todavía están firmes o verdes, no conviene llevarlos directamente al frío.

Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente , en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa. De esta forma continúan madurando de manera natural y mantienen mejor sus cualidades.

Un consejo útil es colocarlos con el tallo hacia abajo sobre una superficie plana. Esto ayuda a reducir la entrada de aire y humedad por esa zona sensible. Algunas recomendaciones prácticas:

Guardalos fuera de la heladera mientras estén firmes.

mientras estén firmes. Elegí un frutero o mesada fresca y ventilada .

. Evitá apilarlos para que no se golpeen .

. Consumilos a medida que maduran .

. Si ya están muy maduros, recién ahí podés refrigerarlos por poco tiempo.

Cuándo sí conviene ponerlos en la heladera

Si los tomates ya alcanzaron su punto justo y no los vas a consumir enseguida, la heladera puede servir para frenar el exceso de maduración uno o dos días más. En ese caso, conviene sacarlos un rato antes de comerlos para que recuperen parte de su sabor y textura.

También puede ser útil refrigerarlos una vez cortados, siempre en recipiente cerrado o envueltos, para evitar que absorban olores de otros alimentos.

Con este cambio simple, los tomates pueden durar más tiempo en mejores condiciones, conservar su gusto natural y evitar desperdicios innecesarios en la cocina.