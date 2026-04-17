    • 17 de abril de 2026 - 18:43

    No cometás este error al guardar los tomates para que no se arruinen en pocos días

    Un hábito muy común dentro de la cocina puede acelerar el deterioro de esta fruta sin que la mayoría lo note, al afectar su textura, aroma y tiempo de conservación.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los tomates son uno de los alimentos más comunes en la cocina y también de los que más rápido pueden perder sabor, textura y frescura si no se conservan correctamente. Muchas personas repiten un hábito cotidiano sin saber que acelera su deterioro y hace que se arruinen antes de tiempo.

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    Aunque parezca una buena idea para “mantenerlos frescos”, guardarlos en el lugar equivocado puede volverlos harinosos, blandos o sin aroma. Especialistas en conservación de alimentos advierten que un pequeño cambio en la forma de almacenarlos puede extender su vida útil y mejorar su sabor.

    El error que casi todos cometen al guardar tomates

    Uno de los errores más frecuentes es guardar los tomates en la heladera apenas se compran. Las bajas temperaturas alteran su textura natural, frenan el proceso de maduración y reducen compuestos responsables del sabor y aroma característicos.

    Cuando se refrigeran antes de tiempo, muchas variedades pierden jugosidad y se vuelven más harinosas por dentro. Por eso, si todavía están firmes o verdes, no conviene llevarlos directamente al frío.

    Dónde conviene guardarlos para que duren más

    Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente, en un lugar fresco, seco y lejos de la luz solar directa. De esta forma continúan madurando de manera natural y mantienen mejor sus cualidades.

    Un consejo útil es colocarlos con el tallo hacia abajo sobre una superficie plana. Esto ayuda a reducir la entrada de aire y humedad por esa zona sensible. Algunas recomendaciones prácticas:

    • Guardalos fuera de la heladera mientras estén firmes.
    • Elegí un frutero o mesada fresca y ventilada.
    • Evitá apilarlos para que no se golpeen.
    • Consumilos a medida que maduran.
    • Si ya están muy maduros, recién ahí podés refrigerarlos por poco tiempo.

    Cuándo sí conviene ponerlos en la heladera

    Si los tomates ya alcanzaron su punto justo y no los vas a consumir enseguida, la heladera puede servir para frenar el exceso de maduración uno o dos días más. En ese caso, conviene sacarlos un rato antes de comerlos para que recuperen parte de su sabor y textura.

    También puede ser útil refrigerarlos una vez cortados, siempre en recipiente cerrado o envueltos, para evitar que absorban olores de otros alimentos.

    Con este cambio simple, los tomates pueden durar más tiempo en mejores condiciones, conservar su gusto natural y evitar desperdicios innecesarios en la cocina.

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