    • 20 de abril de 2026 - 12:36

    Cada signo del zodiaco tiene sus números de la suerte: conocé el tuyo

    Uno por uno, te contamos los números de cada signo.

    Los signos del zodiaco y sus números.

    Los signos del zodiaco y sus números.

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    La numerología va más allá de las cifras que pueden servirte para los juegos de azar. Existen guarismos que están ligados a la vida de cada persona y se relacionan según su signo zodiacal.

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    Saber cuáles son tus números de la suerte te brindará nuevas posibilidades, para elegir fechas, claves personales y seleccionar esas combinaciones numéricas que te llenarán de energía, según el Horóscopo Negro.

    Números de la suerte para cada signo zodiacal

    • Aries. El 6, 24 y 64 te ayudarán a tener un futuro más prometedor. No los uses nunca para apostar en la lotería, sino para contraseñas o cosas similares.
    • Tauro. Son el 6, el 11 y el 17. Si los ves a menudo significa que una energía muy positiva ha de llegar para aumentar tu éxito profesional.
    • Géminis. Con el 3 y el 5 siempre te sonríe la suerte. No los pases por alto, pero no te fíes mucho de ellos, porque estás en constante cambio.
    • Cáncer. El 24 puede ayudarte a tomar buenas decisiones y crecer a nivel personal. Pero no dejes que decida tu suerte. Sé tú mismo y ten en cuenta las señales.
    • Leo. Tu número de la suerte es el 9, que puede darte la energía que necesitas para tomar decisiones y cerrar capítulos que te atormenten.
    • Virgo. Tus números de la suerte son el 0, el 14 y el 49. Si algo comienza por estos números te ayudará a moldear tu entorno y dejar las malas vibras fuera.
    • Libra. Tus números de la suerte son aquellos llamados “números espejo”, como por ejemplo el 11 o 22.
    • Escorpio. El 5 puede ayudarte a equilibrar esa ansiedad por querer saberlo todo y el 69 te da la oportunidad de desprender toda la pasión que llevas en tu interior.
    • Sagitario. El número 7 no para de perseguirte para darte más oportunidades. Ten en cuenta ese número para triunfar.
    • Capricornio. El número 2 puede traerte buenas vibras y hacer que tengas una carrera profesional mucho más exitosa de lo normal.
    • Acuario. El número 8 puede ayudarte a abrir tu corazón. ¿Cómo? Muy fácil, presta atención a tú alrededor y cuenta hasta ocho cada vez que quieras decir algo.
    • Piscis. Confía en el número 7 para poder eliminar todas las malas vibras que te rodean. Puede darte toda la suerte que necesitas.

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