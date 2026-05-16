Horror en Concepción: cayó la banda acusada de asaltar y abusar de una mujer en una violenta entradera

La Policía detuvo a los tres sospechosos tras una serie de allanamientos en Capital. Recuperaron objetos robados, secuestraron ropa usada durante el ataque y confirmaron que uno de los implicados es menor de edad.

La investigación por un brutal asalto y abuso sexual ocurrido durante la madrugada de este sábado en una vivienda de Concepción avanzó a toda velocidad y tuvo un fuerte impacto en las últimas horas: la Policía detuvo a los tres presuntos integrantes de la banda señalada por el violento ataque.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que, tras múltiples procedimientos realizados en distintos sectores de Capital, los investigadores lograron cerrar el cerco sobre los sospechosos y aseguraron que no quedan prófugos relacionados con el caso.

Uno de los operativos se desarrolló en el Barrio Cabot, sobre calle Mary O'Graham, donde fue detenido un hombre de apellido Vila. En paralelo, otro procedimiento realizado en el Barrio Costa Canal II terminó con la captura de un sujeto identificado como Tello. El tercer involucrado también fue arrestado y se confirmó que es menor de edad.

Los allanamientos permitieron además recuperar gran parte de los elementos robados durante la entradera. Entre los objetos secuestrados figuran teléfonos celulares de alta gama, una notebook, mochilas y documentación perteneciente a las víctimas.

Sin embargo, uno de los hallazgos considerados clave para la causa fue el secuestro de las prendas de vestir que habrían utilizado los acusados durante el ataque. Esos elementos serán sometidos a pericias para fortalecer la investigación y avanzar en la imputación formal de los detenidos.