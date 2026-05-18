    • 18 de mayo de 2026 - 16:12

    La Justicia liberó a "Chelo" Torres, el cantante del Grupo Green acusado de haber violado a una influencer

    Adrián Marcelo Torres fue excarcelado por el juzgado de La Matanza. El abogado de la denunciante pidió que quede preso con prisión preventiva.

    El cantante de cumbia tropical ya había sido condenado por abuso sexual a una menor de edad en 2009.&nbsp;

    El cantante de cumbia tropical ya había sido condenado por abuso sexual a una menor de edad en 2009. 

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    Ante esta situación, el abogado Ignacio Barrios, representante de Angélica Lilian Escalante, más conocida en redes sociales como “Dulce Lilian”, pidió en las últimas horas la prisión preventiva del cantante ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

    Torres había sido arrestado el 11 de marzo en Villa Fiorito, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. De acuerdo con la defensa de la denunciante, la fiscal Lorena Pecorelli reunió distintas evidencias durante la investigación, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad, conversaciones por chat, audios y prendas enviadas a peritajes genéticos.

    Fuentes judiciales señalaron además que el cantante contaba con una condena previa por abuso sexual agravado contra una menor, dictada en 2009. Por ese caso estuvo preso en distintas cárceles bonaerenses hasta recuperar la libertad en 2012.

    Uno de los aspectos que más repercusión generó en la causa fue que, el pasado 3 de mayo, Torres habría participado de una presentación junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca, pese a que el expediente seguía en trámite y ya existía un pedido de preventiva en su contra.

    “Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado”, afirmó Barrios a Noticias Argentinas, quien adelantó que continuará impulsando medidas judiciales para que el acusado vuelva a quedar detenido.

    Según la acusación, el pedido de prisión preventiva se apoya tanto en la gravedad de los delitos imputados como en los antecedentes condenatorios del músico, además del posible riesgo procesal que implicaría que continúe en libertad mientras sigue la investigación.

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