Dos choques casi simultáneos sobre Ruta 20 generaron caos vehícular: hubo motociclistas hospitalizados

Los hecho ocurrieron cerca del aeropuerto de Las Chacritas, en 9 de Julio. Ninguno de los involucrados reviste gravedad.

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Dos accidentes de tránsito ocurridos con pocos metros de diferencia provocaron este jueves un importante despliegue policial sobre Ruta 20, en la zona previa al aeropuerto de Las Chacritas. Los siniestros obligaron incluso a interrumpir momentáneamente la circulación vehicular mientras trabajaban los equipos de emergencia.

El primero de los choques involucró a un Volkswagen Gol y una motocicleta Zanella de 150cc. Según las primeras informaciones, el automóvil habría intentado dirigirse hacia la banquina para ingresar a una estación de servicio, maniobra que no fue advertida por el motociclista, quien terminó impactando desde atrás.

Producto del fuerte golpe, el conductor de la moto fue trasladado de manera preventiva para recibir asistencia médica, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

A pocos metros de ese lugar se produjo otro accidente, esta vez entre una Ford Ecosport y una motocicleta 110cc. De acuerdo a las primeras versiones, la moto también habría colisionado desde atrás contra la camioneta.

Tanto el conductor de la moto como otra de las personas involucradas fueron derivados al Hospital Rawson para controles médicos, aunque ninguno revestía heridas de consideración.