Ministerio Público: Guillermo Baigorrí firmó un acuerdo con Buenos Aires para capacitar fiscales

En un paso orientado a fortalecer el trabajo conjunto y modernizar el sistema de justicia , el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, recibió este jueves al fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, en el marco de una visita institucional.

Durante la jornada se firmó un convenio marco de colaboración que establece un espacio formal para desarrollar actividades conjuntas entre ambos Ministerios Públicos. El acuerdo contempla la formación continua y la capacitación del personal, con el objetivo de garantizar un sistema de justicia más eficiente y accesible.

Además, s e concretaron convenios específicos que permitirán a la provincia acceder a herramientas clave como las Guías Interactivas de Investigación Digital y la Guía de Lenguaje Claro del Ministerio Público bonaerense , instrumentos pensados para optimizar investigaciones y mejorar la comunicación con la ciudadanía.

La visita incluyó también una presentación protocolar en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con miras a seguir fortaleciendo los vínculos institucionales entre ambas magistraturas.

Con el objetivo de compartir experiencias y técnicas forenses, Baigorrí recorrió la sede de la Policía Judicial, donde fue recibido por su director general, Juan Manuel García Blanco. Posteriormente, junto a su equipo, mantuvo reuniones en la Secretaría de Política Criminal, donde participaron autoridades de áreas estratégicas como ciberdelitos, trata de personas, violencia familiar y asistencia a víctimas.

La agenda incluyó además un encuentro en la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital, orientado a intercambiar avances en materia de digitalización y modernización de procesos.

El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Baigorrí, estuvo acompañado por el fiscal coordinador de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín; el secretario relator letrado penal, Fabián Melo; la secretaria relatora letrada multifuero, Julieta Mercado; el integrante del equipo penal del fiscal general, Rodrigo Zabaleta; y la asesora oficial de personas menores de edad y personas con discapacidad, Laura Romarión, quien además preside la Asociación de Fiscales y Asesores Oficiales de la Provincia de San Juan (CONFIAS).

Por su parte, Conte-Grand participó de las actividades junto a Carlos Enrique Pettoruti, secretario general; Mateo Laborde, titular de la Secretaría de Desarrollo y Seguimiento del Proyecto Institucional; Daniel Yanes, titular de Auditoría General; Ana Hernández, coordinadora general de Capacitación y Comunicación Digital y Redes Sociales; y Gabriel Rouillet, titular de la Unidad de Coordinación Técnico Legal y de Relacionamiento Institucional.

Desde el entorno del fiscal sanjuanino destacaron que esta visita se enmarca en un proceso de fortalecimiento del vínculo entre el Ministerio Público y la ciudadanía, a través de una gestión enfocada en la modernización, la digitalización y la meritocracia. En esa línea, se impulsaron nuevas políticas de persecución penal, la creación de una Oficina de Comunicación y mejoras en la eficiencia del sistema acusatorio.