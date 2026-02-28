AMIA: el Gobierno argentino recordó a las víctimas tras la muerte de Ali Khamenei

El Gobierno nacional recordó a las víctimas de la AMIA luego de confirmarse la muerte de Ali Khamenei , líder supremo de Irán e imputado por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994. En un comunicado oficial, la administración reafirmó que la causa AMIA continúa como política de Estado.

Medio Oriente: Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

La Oficina del Presidente difundió el mensaje desde la Casa Rosada, donde expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en el fallecimiento del ayatolá. En el texto, el Ejecutivo calificó al dirigente iraní como una de las figuras más violentas del escenario internacional contemporáneo.

En el comunicado, el Gobierno recordó que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina fue “un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní” y ejecutado por Hezbollah.

El ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires dejó 85 muertos y cientos de heridos , convirtiéndose en el atentado más grave de la historia argentina. Según se destacó, la búsqueda de justicia por las víctimas “continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida”.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno se pronunció en redes sociales tras la confirmación oficial realizada por el presidente estadounidense Donald Trump. En su mensaje, remarcó que Jamenei integraba la conducción política iraní al momento de la decisión estratégica que derivó en el atentado.

Quirno subrayó que la determinación fue adoptada por las máximas autoridades del régimen iraní entre 1993 y 1994 y reiteró que la causa AMIA seguirá siendo una prioridad permanente para la Argentina.

La imputación judicial y el juicio en ausencia

En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso solicitó al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional contra Khamenei por su presunta participación en la planificación del atentado y por su rol como patrocinador de Hezbollah.

La Justicia argentina avanzó además con la decisión de realizar un juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses, todos prófugos desde hace casi dos décadas. La medida se enmarca en la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.

El gobierno iraní rechazó esa decisión y calificó el proceso como ilegal y politizado. Sin embargo, desde la administración de Javier Milei sostienen que el compromiso con la verdad y la justicia por las víctimas del atentado no se modificará.