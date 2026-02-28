El gesto de Fabián Martín con el bloquismo en la antesala a los cambios en la Legislatura

El vicegobernador participó de la celebración por los 108 años del Partido Bloquista. Tuvo palabras de reconocimiento a los aliados. También asistió el expresidente de la UCR sanjuanina.

El viernes, por la tarde noche, el Partido Bloquista celebró el 108° aniversario desde su nacimiento. Lo hizo, como siempre, al pie de la estatua de Federico Cantoni en el Parque de Mayo, en Capital, justo frente a la Legislatura. El vicegobernador Fabián Martín tuvo un gesto con la fuerza centenaria que actualmente es aliada del orreguismo en la Cámara de Diputados de San Juan.

El evento, encabezado por el presidente del partido, el diputado provincial Luis Rueda, estaba destinado sólo a la dirigencia y los afiliados de la estrella cantonista. No cursó invitaciones a las autoridades locales ni de otras latitudes ideológicas. Sin embargo, el Vicegobernador avisó que participaba. Llegó con el secretario de Ambiente, Federico Ríos, y con el exjefe de la UCR sanjuanina, Eduardo Castro.

Martín tuvo palabras de reconocimiento a bloquismo, que tiene cuatro votos en la Cámara y que participó en el mismo frente electoral en el 2025. "Aportaron a la construcción de una provincia con más diálogo y futuro", escribió después en redes sociales. Puede interpretarse como un saludo de rigor del presidente nato de la Legislatura.

Sin embargo, el Vicegobernador asistió al acto bloquista en la antesala al recambio de autoridades en la Cámara. Justamente, Rueda pidió, en charlas informales, la vicepresidencia primera de la Legislatura para el diputado Federico Rizo, excandidato a legislador nacional por el frente oficialista Por San Juan. El pedido está fundado en la reciprocidad. Rizo renunció a la banca en Diputados de la Nación para dar paso a Carlos Jaime.