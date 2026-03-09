9 de marzo de 2026 - 08:47

Murió un joven en Chimbas tras chocar con otra moto y estrellarse contra un poste

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en Callejón Jehans y 25 de Mayo. Una mujer sufrió una fractura expuesta y un menor quedó en observación.

La mujer que fue atropellado por el colectivo de la RedTulum fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

La mujer que fue atropellado por el colectivo de la RedTulum fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

Foto:

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en Chimbas dejó como saldo la muerte de un joven de 23 años y otras dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. El accidente se registró alrededor de las 23 en la intersección de Callejón Jehans y calle 25 de Mayo, en jurisdicción de la Comisaría 17ma. En ese lugar, dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido protagonizaron fuerte impacto que terminó con consecuencias fatales.

Leé además

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se ganó $5.040.000

Seis sanjuaninos ganaron premios en el TeleKino, Quini 6, Brinco y Loto y se repartieron casi $30 millones
Juan Alberto y Kevin Ulises Gómez, ambos presos por balear a un vecino en Chimbas. 

Ataque mafioso: padre e hijo caen presos en Chimbas tras dispararle a un vecino en el tobillo

El hecho que terminó con la vida de un joven motociclista

De acuerdo con fuentes policiales, Lucas Rodríguez (23) guiaba una Benelli de 600cc. Por motivos que aún son investigados, el joven impactó contra una Motomel 110cc en la que viajaba una mujer de 26 años acompañada por dos menores de edad.

Ambos vehículos circulaban por el callejón en dirección de sur a norte cuando se produjo el violento choque. Tras el impacto, el conductor de la moto de mayor cilindrada perdió el control y terminó colisionando contra un poste, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

La asistencia médica a los demás involucrados en el choque

Minutos después del accidente, dos ambulancias del servicio de emergencias 107 llegaron al lugar y trasladaron a los involucrados al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

En el hospital, los médicos constataron que Rodríguez presentaba politraumatismos de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, cerca de las 23:45 se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas.

En tanto, la mujer que viajaba en la otra motocicleta sufrió una fractura expuesta de fémur izquierdo y múltiples traumatismos, por lo que debió ser ingresada de urgencia a quirófano. Uno de los menores fue asistido por politraumatismos y quedó internado en observación médica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pelotón durante la etapa 3 de la Vuelta a San Juan Damas 2026 disputada en Chimbas. Fotos: Secretaría de Deportes

Vuelta a San Juan Damas: las mejores imágenes de la etapa 3 en Chimbas

Continúa la Vuelta a San Juan Damas 2026 (imagen archivo)

Vuelta a San Juan Damas: Wynants ganó la etapa 3 y Aguirre sigue líder

vuelta a san juan damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en chimbas

Vuelta a San Juan Damas 2026: el recorrido de la 3ra etapa que se hace en Chimbas

El acusado fue condenado por hurto en grado de tentativa tras ser sorprendido con varillas de hierro robadas en Chimbas.

Atraparon a un ladrón cuando escapaba con varillas de hierro robadas