    • 25 de agosto de 2026 - 15:37

    Robo violento en una fábrica de embutidos: condenaron a 3 años de prisión efectiva a un delincuente

    El hecho ocurrió en Santa Lucía, donde un hombre fue reducido, maniatado y amenazado durante un asalto. El condenado admitió su participación y recibió una pena de cumplimiento efectivo mediante un juicio abreviado.

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    El condenado por el robo. 

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    Por Germán González

    Un hombre fue condenado este martes a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en un violento robo ocurrido en una fábrica de embutidos de Santa Lucía. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, un mecanismo en el que el acusado reconoce el hecho y acuerda una pena con la Fiscalía, que luego debe ser homologada por un juez.

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    El condenado fue identificado como Erwin Rafael Villegas Ninaja, quien fue encontrado responsable del delito de robo, en una causa investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

    El violento robo

    El asalto ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 19:55, en una fábrica de embutidos ubicada sobre el lateral de avenida de Circunvalación, en Santa Lucía. Según la investigación, Villegas Ninaja ingresó al lugar junto con otros delincuentes y redujo al propietario.

    La víctima fue maniatada con un precinto y le taparon la boca con una remera. Luego la tiraron al suelo y le exigieron dinero, bajo el argumento de que había cobrado un supuesto seguro.

    Como resultado de la investigación, parte de lo sustraído pudo ser recuperado. El dinero, la balanza y los productos de cerdo fueron restituidos a la víctima.

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    El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi.

    Este martes 25 de agosto, Villegas Ninaja fue condenado a tres años de prisión efectiva, por lo que deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial. La investigación estuvo a cargo del fiscal Oscar Andrés Ghilardi, junto con los ayudantes fiscales Juan Manuel García Castrillón y Pablo Quiroga.

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