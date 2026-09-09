DIARIO DE CUYO participa de la 64ª Asamblea de ADEPA en Tucumán, con la libertad de prensa y la IA como ejes centrales

San Miguel de Tucumán es desde este miércoles el punto de encuentro de referentes de la industria periodística argentina. Allí se desarrolla la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) , una convocatoria que reúne a directivos y editores de medios gráficos y digitales de todo el país para analizar el presente y el futuro del sector.

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DIARIO DE CUYO participa de la Asamblea a través de su Gerente General, Pablo Dellazoppa , y del Jefe de la Edición Online y Contenidos Digitales, Mario Luis Romero , quienes forman parte de las distintas actividades, reuniones y espacios de capacitación previstos durante las tres jornadas.

La Asamblea se desarrolla hasta el viernes 11 de septiembre en el Hotel Sheraton Tucumán y tiene como uno de sus principales objetivos analizar la situación de la libertad de expresión y de prensa en Argentina , además de abordar los principales desafíos que atraviesa la industria periodística en un escenario de profunda transformación tecnológica.

Uno de los grandes ejes del encuentro es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en los medios de comunicación y en las redacciones. La evolución de estas herramientas plantea nuevas oportunidades, pero también desafíos vinculados con la producción periodística, la sustentabilidad de las empresas de medios, la calidad de la información y la relación con las audiencias.

Durante las jornadas se desarrollan capacitaciones y paneles vinculados con la innovación, la utilización de inteligencia artificial en las redacciones argentinas y la transformación de las estructuras tradicionales de los medios hacia modelos híbridos.

Entre las actividades previstas se encuentran exposiciones sobre innovación aplicada a los medios, prototipos y casos prácticos de inteligencia artificial, y un panel específico sobre el uso y la adopción de IA en las redacciones argentinas.

También se abordarán las nuevas estrategias para conectar con las audiencias, el crecimiento del video como herramienta para los medios y las tendencias y buenas prácticas en la incorporación de inteligencia artificial al trabajo periodístico.

Un espacio para analizar el futuro del periodismo

La agenda de ADEPA también contempla el análisis de la sustentabilidad y el valor de los medios argentinos en la era de la inteligencia artificial, además de propuestas relacionadas con la transformación de las redacciones, el desarrollo de nuevas audiencias y la innovación tecnológica.

En ese contexto, la presencia de DIARIO DE CUYO reafirma su participación activa en los espacios donde la industria periodística argentina debate los cambios que atraviesa la profesión y las nuevas herramientas para informar.

La 64ª Asamblea General también contempla la renovación parcial de la Junta de Directores de ADEPA y la elección de las autoridades que integrarán el Consejo Ejecutivo durante el período 2026/2027.

De esta manera, durante tres jornadas Tucumán concentra a representantes de medios de distintas provincias, en un encuentro que combina el debate institucional con la capacitación y el intercambio de experiencias sobre los desafíos que enfrenta el periodismo argentino.

Para DIARIO DE CUYO, la participación de sus autoridades en esta Asamblea constituye además una oportunidad para intercambiar experiencias con otros medios, conocer nuevas tendencias de la industria y analizar las transformaciones que atraviesa el periodismo en la era digital y de la inteligencia artificial.