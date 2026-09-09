CISEM 911: el trabajo del equipo de psicólogos en la prevención del suicidio

En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio , la mirada está puesta en la importancia de escuchar, acompañar y actuar a tiempo. En la provincia, 5 profesionales integran el Gabinete Psicológico del CISEM 911 y trabajan durante las 24 horas para brindar contención ante situaciones de crisis.

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Hablar, escuchar y estar presentes puede marcar una diferencia cuando una persona atraviesa un momento difícil en su vida. Por eso, la prevención también forma parte de una respuesta de emergencia que comienza muchas veces con una llamada al 911.

En el CISEM 911, el Gabinete Psicológico está integrado por 5 licenciados en Psicología que cumplen guardias rotativas durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Su intervención está destinada a brindar una primera contención y acompañamiento profesional frente a situaciones que requieren una atención especializada.

Ante un llamado que advierte sobre una persona en crisis o frente a un intento de suicidio, los profesionales intervienen a través de la escucha y la contención, mientras coordinan la respuesta con el personal que se encuentra en territorio. El objetivo es acompañar ese momento crítico y sostener la situación hasta la llegada del móvil policial.

La tarea del equipo también alcanza otras situaciones que pueden generar crisis emocionales, como casos de violencia de género, maltrato, abandono o diferentes emergencias en las que una persona necesita ser contenida. La intervención no se limita a quien realiza el llamado.

Los psicólogos también brindan orientación a familiares y personas cercanas y acompañan al personal policial que participa de estos procedimientos, especialmente cuando se trata de escenarios de alta complejidad emocional. A esta tarea se suman talleres y capacitaciones destinados a los operadores del 911, con herramientas para el manejo de situaciones críticas y el autocuidado de quienes reciben diariamente llamados vinculados a emergencias.

La importancia de la prevención y la escucha a tiempo

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio busca poner en primer plano una realidad que requiere compromiso y escucha. Reconocer señales de alerta, no minimizar lo que expresa una persona y buscar ayuda profesional son acciones que pueden resultar fundamentales.

En este sentido, el trabajo del Gabinete Psicológico forma parte de una respuesta integral del sistema de emergencias de San Juan. Detrás de cada llamado hay personas preparadas para escuchar, contener y activar los recursos necesarios cuando alguien necesita ayuda. Prevenir también significa estar presentes, y, muchas veces, una escucha a tiempo puede ser el primer paso para que una persona no atraviese sola una situación de crisis.