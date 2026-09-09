Hablar para prevenir: Valle Fértil abordará la prevención del suicidio con un taller abierto a la comunidad

Hablar, escuchar y saber cómo acompañar pueden ser herramientas fundamentales para evitar llegar a situaciones extremas que se podrían haber evitado. Bajo esa premisa, se realizará en Valle Fértil una charla-taller sobre prevención del suicidio abierto a la comunidad, para que todas las personas puedan adquirir herramientas y saber cómo actuar ante una situación compleja.

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La actividad tendrá lugar en el Salón Cultural José S. Núñez, ubicado en Villa San Agustín, y es organizada por el Dispositivo Mujer y Diversidad y UMCOP (Unidad Municipal de Consumos Problemáticos), espacios que funcionan dentro del área Desarrollo Humano de la Municipalidad de Valle Fértil. Durante el encuentro, profesionales de distintas áreas coordinarán una propuesta orientada a brindar herramientas concretas para el abordaje comunitario de la prevención.

Entre los temas que se abordarán estarán el reconocimiento de señales de alerta, las formas de intervenir de manera asertiva y los recursos y redes de contacto disponibles para solicitar ayuda y contención.

La psicóloga Celeste Sánchez, una de las profesionales que participará de la actividad, destacó en contacto con DIARIO DE CUYO la importancia de generar espacios donde la comunidad pueda incorporar recursos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento. En este sentido, remarcó que el abordaje debe estar centrado en la prevención y en la posibilidad de construir respuestas colectivas.

"A la hora de hablar de suicidio, el objetivo siempre debe ser ayudar y construir desde la prevención" , señaló.

La importancia de cómo se comunica y aborda una temática tan delicada como es el suicidio

Uno de los ejes que atraviesa la propuesta es la responsabilidad a la hora de comunicar sobre suicidio.

Desde la organización señalaron que es importante evitar los enfoques sensacionalistas y no difundir información específica que pueda resultar perjudicial. En cambio, plantearon la necesidad de priorizar contenidos que permitan orientar, acompañar y acercar recursos de ayuda.

"La forma en que comunicamos también puede prevenir", sostuvo Sánchez, quien consideró fundamental cuidar la información que se brinda y poner el foco en las posibilidades de acompañamiento.

De esta manera, el taller busca que la prevención no quede limitada al ámbito profesional, sino que pueda convertirse en una herramienta al alcance de la comunidad, favoreciendo una mirada atenta y solidaria frente a las situaciones de sufrimiento.

El encuentro contará con la participación de las licenciadas en psicología Celeste Sánchez y Lucía Gregori, la abogada Ana Bacur, las licenciadas en Trabajo Social Yesica Núñez y Andrea Lucero. Acompañarán la propuesta el director de Desarrollo Humano de Valle Fértil, Alexis Mercado, además de integrantes del municipio.

La convocatoria está dirigida a toda la comunidad a partir de los 16 años, con la intención de generar un espacio de aprendizaje y participación que permita sumar herramientas para la prevención.

El dato sobre la charla-taller sobre prevención de suicidio en Valle Fértil

El encuentro es de carácter libre y gratuito. Sin embargo, desde la organización solicitaron a quienes deseen participar completen previamente el siguiente formulario de inscripción: docs.google.com/forms/

La charla-taller será el próximo 16 de septiembre, a las 18 horas, en el Salón Cultural José S. Núñez, ubicado en la Villa San Agustín.