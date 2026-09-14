Criar a un hijo cuesta hasta $713.070 al mes: cuánto aumentó la canasta de crianza en agosto

El costo de criar a un hijo volvió a aumentar por encima de la inflación general durante agosto, de acuerdo con el último informe del INDEC. La suba osciló entre el 2,1% y el 2,4%, según la edad, y llevó el valor mensual de la canasta de crianza hasta los $713.070 para los niños de 6 a 12 años.

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El informe oficial contempla tanto el gasto en bienes y servicios necesarios para cada etapa de la infancia como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. Para los bebés menores de un año, el costo mensual alcanzó los $557.303, con un incremento del 2,1% respecto de julio.

En este último grupo, más de dos tercios del monto corresponde al costo del cuidado, que se calcula a partir del tiempo teórico que demanda la atención de un bebé y la remuneración establecida para la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de trabajadores de casas particulares. Sin embargo, durante agosto la mayor variación se produjo en los bienes y servicios.

Para los niños de 1 a 3 años, la canasta de crianza también aumentó 2,1% y llegó a $663.900 mensuales. En el caso de los chicos de 4 y 5 años, el incremento fue del 2,3%, llevando el costo a $567.243.

La mayor suba se registró entre quienes tienen a su cargo niños de 6 a 12 años. En ese segmento, el costo de crianza avanzó 2,4% en agosto y alcanzó los $713.070.

Estos valores surgen de la Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, que elabora el INDEC. El indicador busca reflejar cuánto dinero demanda mensualmente cubrir las necesidades de los chicos, incluyendo alimentación, vestimenta, educación, salud, transporte y otros gastos.

Para calcular el componente correspondiente a bienes y servicios, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, ajustada de acuerdo con las necesidades de cada grupo etario. Esa misma canasta es utilizada para establecer el umbral de la línea de pobreza.

El peso del cuidado en el costo de crianza

El cálculo oficial incorpora además un componente que muchas veces queda fuera de las mediciones tradicionales: el valor económico de las horas de cuidado. Para determinarlo, el INDEC estima primero cuánto tiempo requiere la atención de los niños en cada etapa y luego asigna un valor monetario a esas horas.

La referencia utilizada es la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El indicador vuelve a poner en primer plano el impacto económico de las tareas de cuidado y su distribución dentro de las familias. La economista Lucía Cirmi, exsubsecretaria de Igualdad del disuelto Ministerio de las Mujeres, advirtió sobre las dificultades que enfrentan especialmente las mujeres luego de una separación cuando no existe un cumplimiento efectivo de las obligaciones de manutención.

Según la especialista, aproximadamente un 27% de las mujeres tendría estadísticamente posibilidades de terminar criando solas a sus hijos, en un contexto en el que una parte de los padres no cumple con la cuota alimentaria tras la separación.

Cirmi vinculó esta situación con el debate sobre la natalidad y sostuvo que la distribución de las responsabilidades de crianza es uno de los factores que debería formar parte de las políticas públicas. En ese marco, a fines de agosto presentó el Acuerdo Nacional por los Cuidados, una propuesta que busca abordar las necesidades vinculadas al cuidado frente a los cambios demográficos que atraviesa el país.