Consumo de carne vacuna por el piso: cayó a 46 kg anuales por habitante, mínimo histórico desde 2005

El consumo interno de carne vacuna en la Argentina se desplomó a 46 kilos anuales por habitante en agosto, marcando una caída interanual del 9,5% frente a igual mes de 2025 y configurando el registro más bajo de la serie estadística iniciada en 2005, según reportó CICCRA.
La retracción local corre en paralelo a una menor oferta y un mercado externo que gana terreno impulsado por EE. UU. e Israel, mientras los precios de los cortes populares trepan en torno al 50%.
Radiografía del sector cárnico (Agosto 2026)
Producción y faena: La producción acumuló 1,944 millones de toneladas (-6,8% interanual), arrastrada por una caída del 9,9% en la faena (8,13 millones de cabezas).
Giro exportador: El mercado externo se quedó con el 29,2% de la producción total (contra 25,6% un año antes), elevando los ingresos por ventas al exterior a USD 446,6 millones en julio (+34% interanual). EE. UU. (por la cuota abierta a fines de 2025) e Israel compensaron las menores compras de China.
Consumo interno en baja: Su participación sobre el total producido bajó de 74,4% a 70,8%.
Cuánto subieron los cortes (interanual agosto)
Hamburguesas congeladas (caja): +56,6%
Carne picada común: +52,7%
Asado: +52,1%
Cuadril: +51,9%
Nalga: +50,0%
Paleta: +49,0%