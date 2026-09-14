    • 14 de septiembre de 2026 - 16:45

    Consumo de carne vacuna por el piso: cayó a 46 kg anuales por habitante, mínimo histórico desde 2005

    El consumo anual de carne vacuna tocó su piso histórico desde 2005 al caer a 46 kg por habitante (-9,5%), jaqueado por la pérdida de poder adquisitivo, menor faena y el empuje exportador a EE. UU. e Israel con subas en mostrador superiores al 50%.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El consumo interno de carne vacuna en la Argentina se desplomó a 46 kilos anuales por habitante en agosto, marcando una caída interanual del 9,5% frente a igual mes de 2025 y configurando el registro más bajo de la serie estadística iniciada en 2005, según reportó CICCRA.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La retracción local corre en paralelo a una menor oferta y un mercado externo que gana terreno impulsado por EE. UU. e Israel, mientras los precios de los cortes populares trepan en torno al 50%.

    Radiografía del sector cárnico (Agosto 2026)

    Producción y faena: La producción acumuló 1,944 millones de toneladas (-6,8% interanual), arrastrada por una caída del 9,9% en la faena (8,13 millones de cabezas).

    Giro exportador: El mercado externo se quedó con el 29,2% de la producción total (contra 25,6% un año antes), elevando los ingresos por ventas al exterior a USD 446,6 millones en julio (+34% interanual). EE. UU. (por la cuota abierta a fines de 2025) e Israel compensaron las menores compras de China.

    Consumo interno en baja: Su participación sobre el total producido bajó de 74,4% a 70,8%.

    Cuánto subieron los cortes (interanual agosto)

    Hamburguesas congeladas (caja): +56,6%

    Carne picada común: +52,7%

    Asado: +52,1%

    Cuadril: +51,9%

    Nalga: +50,0%

    Paleta: +49,0%

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