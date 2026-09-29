El lado B del boom minero en el sector inmobiliario, desde la mirada de inquilinos sanjuaninos

Lo que generará el repunte de la actividad minera en San Juan se analiza como positivo en distintos sectores y actividades. Sin embargo, desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos advierten una situación que puede darse en el rubro afectando a quienes alquilan.

Desde que aumentó el interés y desembarco de los proyectos mineros en San Juan comenzaron los análisis sobre el impacto directo e indirecto en distintas actividades. Hace meses se viene analizando la demanda de las empresas vinculadas a la minería en el rubro inmobiliario y su eventual efecto positivo. Sin embargo, desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos analizan el escenario con cautela y preocupación, apuntando a que no todo será favorable para quienes alquilan.

“La derogación de la Ley de Alquileres a través del Decreto 70/23 dejó casi sin derecho a los inquilinos. En San Juan nos preocupa el boom minero y su impacto en los alquileres”; precisó en contacto con DIARIO DE CUYO el presidente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, Víctor Bazán. Conforme señalan, las nuevas reglas a la hora de alquilar llevan a que el inquilino “acepte condiciones que son una locura”.

Conforme señaló Bazán, han registrado casos de contratos de alquiler que no llegan al año y entienden que detrás del fenómeno hay una especulación de parte del sector sobre los valores y el incremento de la demanda. Al respecto asegura que las nuevas reglas legales para alquilar habilitan negociaciones que dejan al inquilino en desventaja. “Por dar un ejemplo, hoy alquilan en 500.000 pesos y especulan que en seis meses lo pueden subir a un millón de pesos, entonces no quieren hacer contratos a largo plazo”, denunció el presidente de la asociación.

A ello se suma la preocupación por el “desalojo exprés”, incluido dentro de la iniciativa de inviabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción en el Senado y aun no avanza su tratamiento en Diputados. Para Bazán, si avanza la propuesta en el Congreso y obtiene el Ok de los legisladores, será más fácil sacar a los inquilinos de las viviendas que alquilan y dejar esos lugares para el sector minero a costos más elevados.

“La verdad es que eso nos preocupa. Estaban en contra de una Ley de Alquileres porque no querían tener contrato cada tres años y ahora con la libertad que tienen hacen contrato por seis meses y vuelven a cobrar la comisión inmobiliaria. Acompañan el boom inmobiliario para la minería porque no les interesada el acceso a la vivienda. Tenemos que analizar si las viviendas son un negocio o un derecho. Estos puntos en cuestión hay que analizarlos”, reflexionó el referente de los inquilinos en San Juan.