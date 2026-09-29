    • 29 de septiembre de 2026 - 06:44

    El lado B del boom minero en el sector inmobiliario, desde la mirada de inquilinos sanjuaninos

    Lo que generará el repunte de la actividad minera en San Juan se analiza como positivo en distintos sectores y actividades. Sin embargo, desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos advierten una situación que puede darse en el rubro afectando a quienes alquilan.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Desde que aumentó el interés y desembarco de los proyectos mineros en San Juan comenzaron los análisis sobre el impacto directo e indirecto en distintas actividades. Hace meses se viene analizando la demanda de las empresas vinculadas a la minería en el rubro inmobiliario y su eventual efecto positivo. Sin embargo, desde la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos analizan el escenario con cautela y preocupación, apuntando a que no todo será favorable para quienes alquilan.

    Leé además

    El consumo masivo sigue en baja.

    El consumo de los hogares volvió a caer en agosto y registró una baja interanual del 1,1%

    Por Agencia Noticias Argentinas
    El riesgo país alcanzó este lunes su nivel más alto en lo que va del año.

    Alerta en los mercados: el riesgo país superó los 640 puntos y marcó un máximo anual

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “La derogación de la Ley de Alquileres a través del Decreto 70/23 dejó casi sin derecho a los inquilinos. En San Juan nos preocupa el boom minero y su impacto en los alquileres”; precisó en contacto con DIARIO DE CUYO el presidente de la Asociación de Inquilinos Sanjuaninos, Víctor Bazán. Conforme señalan, las nuevas reglas a la hora de alquilar llevan a que el inquilino “acepte condiciones que son una locura”.

    Conforme señaló Bazán, han registrado casos de contratos de alquiler que no llegan al año y entienden que detrás del fenómeno hay una especulación de parte del sector sobre los valores y el incremento de la demanda. Al respecto asegura que las nuevas reglas legales para alquilar habilitan negociaciones que dejan al inquilino en desventaja. “Por dar un ejemplo, hoy alquilan en 500.000 pesos y especulan que en seis meses lo pueden subir a un millón de pesos, entonces no quieren hacer contratos a largo plazo”, denunció el presidente de la asociación.

    A ello se suma la preocupación por el “desalojo exprés”, incluido dentro de la iniciativa de inviabilidad de la propiedad privada, que tiene media sanción en el Senado y aun no avanza su tratamiento en Diputados. Para Bazán, si avanza la propuesta en el Congreso y obtiene el Ok de los legisladores, será más fácil sacar a los inquilinos de las viviendas que alquilan y dejar esos lugares para el sector minero a costos más elevados.

    “La verdad es que eso nos preocupa. Estaban en contra de una Ley de Alquileres porque no querían tener contrato cada tres años y ahora con la libertad que tienen hacen contrato por seis meses y vuelven a cobrar la comisión inmobiliaria. Acompañan el boom inmobiliario para la minería porque no les interesada el acceso a la vivienda. Tenemos que analizar si las viviendas son un negocio o un derecho. Estos puntos en cuestión hay que analizarlos”, reflexionó el referente de los inquilinos en San Juan.

    Estos puntos se expusieron durante un encuentro nacional de inquilinos que se realizó el jueves 24 de septiembre, con la participación de referentes de todo el país, quienes plantearon sus realidades, preocupaciones y cómo es el panorama de quienes alquilan en cada provincia. La intención es mantener una nueva reunión el próximo mes, con intenciones de delinear acciones que se llevarán a nación previo al avance del tratamiento del desalojo exprés. Mientras tanto, en San Juan, inquilinos buscan avanzar con herramientas legislativas que protejan a quienes alquilan, como dejar el cobro de la comisión inmobiliaria en manos de los propietarios.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    si tenes $2 millones, podes invertirlos y ganar $81.368 en 90 dias

    Si tenés $2 millones, podés invertirlos y ganar $81.368 en 90 días

    Por Sofía Hache
    El refinado de cobre es un proceso intensivo en ácido sulfúrico, un activo que hoy enfrenta desafíos en el suministro, y energía. 

    A pesar del Súper RIGI, el refinado de cobre no es la opción más rentable para San Juan

    Por Carolina Putelli
    inquilinos sanjuaninos insistiran un ano mas para que, por ley, los propietarios cubran la comision inmobiliaria

    Inquilinos sanjuaninos insistirán un año más para que, por ley, los propietarios cubran la comisión inmobiliaria

    Por Celeste Roco Navea
    efecto el nino y tibio movimiento en las ferreterias sanjuaninas: muchas consultas y el foco puesto en el asesoramiento

    Efecto El Niño y tibio movimiento en las ferreterías sanjuaninas: muchas consultas y el foco puesto en el asesoramiento

    Por Celeste Roco Navea