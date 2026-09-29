Orrego, Perea, Los Azules y Glencore participarán de la Argentina Week en París

Desde este miércoles una comitiva del país participará de la Argentina Week en París, un evento organizado por la embajada en Francia, que incluye a funcionarios y empresarios. Desde San Juan ya están confirmadas la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería Juan Pablo Perea y referentes de Los Azules y Glencore.

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Javier Milei también está entre los oradores, lo acampaña su hermana Karina Milei, además de sus ministros Diego Santilli, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, el canciller Pablo Quirno, los gobernadores de Jujuy, Mendoza, Corrientes, Catamarca, Salta, Río Negro, Chubut, Neuquen, Entre Ríos y Chaco. También está invitado Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires y el titular del BCRA Santiago Bausili. Del sector empresario están confirmadas las presencias del CEO de YPF, Pampa Energy, Eramet, Santander, Globant y otras.

El encuentro tendrá en agenda tanto la producción de minerales críticos como la agricultura, energía nuclear, industrias software e IA. El objetivo es presentar qué oportunidades de inversión y desarrollo tiene el país para privados y el sector público francés. Habrá disertaciones y también mesas de negocios. Esto representa una oportunidad para los referentes locales.

La temática del evento es “La transformación de Argentina, oportunidades de inversión”. Durará tres días en total, del 30 de septiembre al 2 de octubre, con la mayoría de las actividades concentradas en los días jueves y viernes.

La participación de San Juan se concentrará en las temáticas vinculadas a minería. Habrá espacios vinculados a esta industria tanto el día 1 de octubre como el 2, primero en la sede principal del evento y luego en las instalaciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés).

La agenda día por día

El primer día de la Argentina Week es el 30 de septiembre, cuando los referentes de todo el país y representantes del sector privado y público de Francia se encontrarán en la Embajada de la República Argentina en Francia. Ahí, según el cronograma del evento, habrá un coctel de bienvenida, donde estarán ministros, empresarios y gobernadores.

El jueves será el primer día de charlas y discursos, cuando está previsto que hable Javier Milei y también habrá un espacio donde participará Marcelo Orrego. Este primer día prevé un plenario multisectorial, cuyo nombre es “Fuerzas que impulsan el crecimiento de Argentina, hitos y oportunidades de inversión”.

Si bien no llevará a referentes de San Juan, entre los primeros paneles estará presente el CEO de Glencore, Gary Nagle, quien junto al CEO de Santander, Hector Grisi, Margarita Louis Dreyfus de Louis Dreyfus Company y Horacio Marín de YPF, participarán de un panel enfocado en las oportunidades de inversión.

Ese primer día habrá bloques de Energía, Minería y Agro, además de charlas sobre la transformación macroeconómica de Argentina y el potencial energético que ofrece el país. El cierre estará a cargo de Federico Sturzenegger, que hablará sobre la desregulación que encabezó.

Para el día viernes la agenda tiene varios escenarios distintos, tanto la embajada Argentina como la IEA y la Cámara de Comercio Internacional. En la Agencia Internacional de Energía habrá una participación especial en el segmento de Energía, minerales y sector nuclear de la empresa Los Azules.

Según confirmaron desde la minera, Michael Meding será parte de los disertantes en un panel donde discutirán las tendencias globales de energía y minería, las oportunidades para invertir en el país y analizarán la "geopolítica energética y el posicionamiento de la Argentina en la escena global", según está previsto en el programa.