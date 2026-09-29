Respiro en los mercados: el riesgo país bajó con fuerza y se acercó a los 600 puntos

Después de varias jornadas de fuerte tensión financiera, el riesgo país argentino dio un respiro este martes y retrocedió hasta los 604 puntos básicos , acercándose nuevamente al umbral de los 600. La baja se produjo en medio de una recuperación de los bonos soberanos, que lograron cortar una racha de 11 ruedas consecutivas de caídas .

El indicador elaborado por JP Morgan descendió 24 puntos respecto del cierre del lunes , cuando había terminado en 628 unidades. Durante la jornada anterior incluso llegó a tocar los 641 puntos , el máximo registrado en lo que va de 2026, antes de moderar parte de esa suba hacia el final de las operaciones.

La mejora de este martes estuvo acompañada por una recuperación de los títulos públicos argentinos. Los bonos Globales avanzaban alrededor de 0,7% en promedio , mientras que algunas emisiones mostraban subas de hasta 0,9%. Ese movimiento permitió comprimir el diferencial que mide el riesgo país y cortar, al menos parcialmente, la escalada de las últimas semanas.

El retroceso adquiere relevancia después de una seguidilla particularmente negativa. El lunes, el riesgo país había completado 11 jornadas consecutivas de suba , período durante el cual los bonos argentinos acumularon pérdidas y el indicador regresó a niveles que no se observaban desde marzo.

La referencia actual sigue, sin embargo, bastante por encima del mejor registro alcanzado durante 2026. El 7 de julio el riesgo país había descendido hasta los 403 puntos básicos, por lo que, aun después de la baja de este martes, se mantiene unos 200 puntos por encima de aquel piso.

El indicador refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más elevado es, mayor es la percepción de riesgo sobre el país y más costoso resulta, en términos relativos, acceder al financiamiento internacional.

La evolución de las próximas ruedas será seguida de cerca por el mercado para determinar si el movimiento de este martes marca una estabilización después de la escalada reciente o si se trata de una recuperación puntual de los bonos. Al promediar la jornada, el riesgo país se mantenía en 604 puntos básicos.