Después de 20 años, Japón abrió su mercado a la carne argentina de todo el país

Después de dos décadas de negociaciones, Argentina logró la apertura del mercado japonés para la carne bovina proveniente de todo el territorio nacional . El acuerdo fue anunciado este miércoles luego de que ambos países terminaran de definir los requisitos sanitarios para el ingreso de carne y lengua bovina producida en zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

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Hasta ahora, Argentina podía exportar carne vacuna a Japón únicamente desde la Patagonia, reconocida como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación desde 2018. Con el nuevo entendimiento, se incorpora el resto del territorio habilitado bajo el esquema sanitario con vacunación, lo que amplía significativamente la cantidad de establecimientos y regiones que podrán buscar ingresar a uno de los mercados más exigentes del mundo.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció el acuerdo a través de sus redes sociales y destacó que Japón importa anualmente carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones . Según datos oficiales, el país asiático compra alrededor de 500.000 toneladas por año entre carne fresca y congelada.

DESPUÉS DE 20 AÑOS, JAPÓN ABRE SU MERCADO A LA CARNE BOVINA ARGENTINASe trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país.Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de USD 3.000 millones anuales. Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También, reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario.Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país.

La apertura comercial no significa que los embarques comiencen inmediatamente. Antes deberán completarse las auditorías previstas por las autoridades japonesas sobre el sistema sanitario argentino y posteriormente determinarse qué frigoríficos estarán habilitados para exportar.

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) estimaron que los primeros envíos derivados del nuevo acuerdo podrían concretarse durante el primer trimestre de 2027, siempre que se completen las inspecciones pendientes.

El presidente del organismo, Georges Breitschmitt, calificó la apertura como un paso de gran importancia para la industria cárnica, aunque reconoció que todavía queda trabajo técnico y comercial por delante antes de que los productos argentinos comiencen a llegar de manera regular al mercado japonés.

Un mercado que paga por productos de alto valor

Japón representa un destino especialmente atractivo para la industria frigorífica porque concentra demanda de cortes y productos bovinos de alto valor agregado. Entre ellos aparece la lengua bovina, uno de los productos particularmente apreciados por los consumidores japoneses y que quedó expresamente contemplado dentro del acuerdo alcanzado.

La negociación había comenzado formalmente en 2006 y atravesó distintas etapas de evaluación sanitaria, intercambio de información y visitas técnicas. Un paso decisivo se produjo en febrero de este año, cuando el Comité de Sanidad Animal de Japón concluyó que el riesgo de introducción de fiebre aftosa mediante carne bovina deshuesada del norte argentino era extremadamente bajo si se aplicaban las medidas sanitarias correspondientes.

Durante los últimos años también se realizaron misiones argentinas a Tokio, encuentros entre autoridades de ambos países y acciones promocionales del IPCVA. El organismo participa desde 2015 en tareas para posicionar la carne argentina en Japón y estuvo presente en distintas ediciones de Foodex Japan, una de las mayores ferias alimentarias de Asia.

El anuncio de este miércoles completa un proceso sanitario de 12 etapas. Ahora comenzará la fase necesaria para habilitar establecimientos exportadores y preparar los primeros embarques hacia un mercado que, por sus exigencias sanitarias y su capacidad de compra, aparece como uno de los destinos de mayor valor para la carne argentina.