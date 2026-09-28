    • 28 de septiembre de 2026 - 17:06

    La innovadora técnica japonesa que usa redes rojas en los cultivos para espantar plagas sin agroquímicos

    Una técnica innovadora desarrollada en el sudeste asiático utiliza redes de colores para confundir a los insectos y reducir el uso de pesticidas. Cómo funciona este método que ya llama la atención de productores y especialistas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El cuidado de los campos no solo persigue el objetivo de lograr buenas cosechas, sino también garantizar la sustentabilidad y el crecimiento óptimo de la tierra. En ese camino hacia una producción más eficiente y amigable con el ambiente, una peculiar estrategia surgió en Japón y comenzó a replicarse en distintos rincones del mundo agropecuario.

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    Agricultores y especialistas empezaron a implementar redes de colores, especialmente rojas, como una alternativa eficaz para reducir la presencia de insectos dañinos en los cultivos y disminuir drásticamente la dependencia de productos químicos.

    Cómo funcionan las mallas rojas contra las plagas

    A diferencia de las mallas tradicionales, que actúan exclusivamente como un obstáculo físico, esta tecnología aprovecha la forma en que los insectos perciben la luz y su entorno visual.

    Investigaciones realizadas en el país asiático demostraron que las tonalidades rojas alteran la respuesta visual de plagas específicas, como los trips pequeños organismos que arruinan plantas y transmiten virus, haciendo que los cultivos resulten mucho menos atractivos para ellos.

    Entre los principales beneficios de esta alternativa destacan:

    Menor uso de pesticidas: Al reducir de manera natural el ingreso de insectos, disminuye la necesidad de aplicar químicos fitosanitarios.

    Mejor ventilación e iluminación: El diseño de estas redes permite utilizar aberturas mayores, favoreciendo el paso libre de luz y aire en comparación con las barreras convencionales demasiado cerradas.

    Respuesta a la resistencia: Ante la creciente tolerancia de algunas plagas a los insecticidas tradicionales, esta técnica se posiciona como una herramienta clave dentro del manejo integrado.

    Los ensayos en cultivos específicos, como el cebollín japonés, evidenciaron caídas notorias en la presencia de daños y una protección superior, abriendo un nuevo horizonte para la innovación tecnológica en la producción agrícola.

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