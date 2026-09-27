Detuvieron a cinco personas acusadas de planear un ataque terrorista cerca de una base británica usada por EE.UU.

Detuvieron a cinco personas acusadas de planear un ataque terrorista cerca de la base británica Fairford, usada por Estados Unidos para ataques por la guerra contra Irán. Se dispusieron evacuaciones en los alrededores, de manera preventiva.

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La Policía Metropolitana de Londres dijo en un comunicado que recibieron una llamada relacionada con tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea. A los cinco hombres los arrestaron inicialmente bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos, en el área de Whelford, que linda con la base Fairford.

La base alberga el cuartel general del Ala 501 de Apoyo de Combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Escuadrón 420 de Base Aérea. Es propiedad del Reino Unido y es operada por Estados Unidos, por un acuerdo que se remonta a la Guerra Fría.

Hasta el momento la policía no dio detalles sobre la nacionalidad de los sospechosos. Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista de la fuerza de seguridad, explicó: “Estamos en las primeras etapas de una investigación, y cinco hombres permanecen bajo custodia”.

La funcionaria destacó: “Trabajamos estrechamente con nuestros socios para entender las circunstancias del incidente”. Evans dijo que dispusieron un cordón de 400 metros alrededor de los tres vehículos que generaron sospechas.

Según testimonios de vecinos uno de ellos le advirtió a la policía sobre la presencia de tres “furgonetas sospechosas” en el lugar, lo que derivó en un fuerte operativo de seguridad en la zona, que incluyó evacuaciones preventivas en 85 casas.

Irán advirtió que una base utilizada para atacar su territorio es un objetivo legítimo. Mientras que funcionarios de seguridad británicos dijeron que intermediarios vinculados a Teherán estuvieron detrás de una serie de intentos de incendio provocado y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía.

Donald Trump dijo que los cinco sospechosos detenidos en el Reino Unido planeaban generar “grandes daños”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que los cinco sospechosos detenidos, acusados de planear un ataque terrorista cerca de Fairford, pretendían causar “grandes daños” y que eran investigados por ambos países.

Trump celebró los arrestos, en declaraciones a la prensa en Chicago: “Fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación. Buscaban causar un gran daño a nuestro fuerte. Trabajar con los británicos salió muy bien. Los tuvimos bajo vigilancia durante mucho tiempo y los atrapamos”.