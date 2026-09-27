Venezuela: opositores salieron a las calles para reclamar el regreso de María Corina Machado y elecciones

Cientos de venezolanos participaron este domingo de caravanas y concentraciones en distintos estados del país para reclamar el regreso de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , y exigir definiciones sobre el calendario electoral. La convocatoria incluyó motocicletas, automóviles, bicicletas y movilizaciones a pie.

Las protestas se extendieron por Zulia, Falcón, Lara, Barinas, Apure, Mérida, Bolívar, Guárico, Carabobo, Miranda y La Guaira , entre otras regiones. Los manifestantes llevaron banderas venezolanas y carteles con consignas en respaldo a Machado, mientras algunas caravanas recorrieron las principales avenidas.

La movilización había sido convocada por el Comando con Venezuela , vinculado a Machado, bajo el lema de exigir su “regreso seguro”, la publicación de un cronograma electoral y la realización de elecciones presidenciales en 2027.

Machado permanece actualmente en Panamá después de haber salido clandestinamente de Venezuela a fines de 2025. En los últimos días, su equipo denunció que la dirigente sufrió tres nuevos intentos frustrados de regresar al país , lo que elevaría a siete el número de intentos que no pudieron concretarse desde su salida.

La dirigente afirmó el sábado que “voy a regresar muy pronto a mi país” y pidió mantener la presión para avanzar hacia un proceso electoral en el que puedan participar los venezolanos, incluidos quienes se encuentran en el exterior.

En Barinas, estado natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, la movilización reunió a simpatizantes, dirigentes y trabajadores que se concentraron en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí, además del reclamo por el retorno de Machado, los manifestantes pidieron que se establezca un calendario oficial para las próximas elecciones.

En Miranda, las caravanas atravesaron Los Teques con banderas y carteles que reclamaban un “cronograma electoral claro” y elecciones presidenciales para 2027. En Zulia, particularmente en Maracaibo, la protesta también estuvo acompañada por reclamos vinculados a los cortes de electricidad que afectan a la región.

La jornada tuvo además un episodio relacionado con la seguridad de los manifestantes. Vente Venezuela denunció la detención de Fernando Torrealba, integrante de la organización en Zulia, quien habría sido interceptado por funcionarios de la Guardia Nacional mientras participaba de la caravana. El Comité de Derechos Humanos de la agrupación pidió información sobre su paradero.

El reclamo opositor se produce pocos días después de que Delcy Rodríguez prometiera ante la Asamblea General de la ONU que habrá elecciones en Venezuela, aunque no fijó una fecha. Rodríguez también afirmó que su gobierno inició un diálogo con sectores de la oposición y que se buscarían condiciones para la participación de las distintas fuerzas políticas.

De esta manera, el regreso de María Corina Machado y la definición de un calendario electoral quedaron nuevamente en el centro de la agenda política venezolana, en medio de las negociaciones sobre el futuro institucional del país.