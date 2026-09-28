[VIDEOS] Así fue el espectacular despegue de Starship, que llevó 26 satélites al espacio

El Starship de SpaceX despegó este lunes desde la base de la compañía en Starbase, Texas , en una misión histórica para el programa espacial de Elon Musk. El vuelo 14 marcó el primer intento de la nave de alcanzar la órbita terrestre después de 13 pruebas anteriores con trayectorias suborbitales.

El lanzamiento estuvo protagonizado por el enorme sistema compuesto por el propulsor Super Heavy y la nave Starship, de unos 124 metros de altura . Durante el ascenso, uno de los motores presentó una anomalía, pero la nave logró continuar con la misión y posteriormente alcanzó la órbita.

Uno de los principales objetivos del vuelo era transportar 26 satélites Starlink V3 , una nueva generación de dispositivos destinados a ampliar la red de conectividad satelital de SpaceX. La secuencia de despliegue estaba prevista para comenzar aproximadamente media hora después de la inserción orbital.

Tres de los satélites cuentan además con cámaras para registrar imágenes de la propia Starship , especialmente de su escudo térmico. Esos registros permitirán obtener información sobre el comportamiento de las losetas que protegen a la nave durante su posterior regreso a la atmósfera.

A diferencia de los vuelos anteriores, que duraron alrededor de una hora y siguieron trayectorias suborbitales, esta misión fue diseñada para extenderse durante casi 10 horas .

El plan contemplaba que la nave realizara aproximadamente seis vueltas alrededor de la Tierra, a una altitud cercana a los 275 kilómetros, antes de ejecutar una maniobra de desorbitación y finalizar con un amerizaje controlado en el océano Pacífico.

El logro de alcanzar la órbita representa una etapa importante para SpaceX, ya que el objetivo del programa Starship es desarrollar un vehículo reutilizable capaz de transportar grandes cargas al espacio y, en el futuro, participar en misiones más complejas, incluidas aquellas vinculadas con la exploración lunar.

La misión también tiene relevancia para el programa Artemis de la NASA, que contempla utilizar una versión de Starship como vehículo de alunizaje para futuras misiones tripuladas. Antes de llegar a ese punto, SpaceX todavía deberá demostrar capacidades como el reabastecimiento de combustible en órbita y operaciones prolongadas en el espacio.

El vuelo 14 constituye, de esta manera, una prueba fundamental para determinar hasta dónde puede llegar el gigantesco vehículo de SpaceX y qué tan cerca está la compañía de convertir a Starship en una plataforma operativa para el transporte de cargas y futuras misiones espaciales.