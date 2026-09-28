Tragedia en el Himalaya: una avalancha dejó dos muertos y 12 desaparecidos en Nepal

Una avalancha en el monte Himlung , en el Himalaya, provocó al menos dos muertos y dejó 12 personas desaparecidas este domingo en el distrito de Manang, en el centro-norte de Nepal. El desprendimiento de nieve ocurrió mientras una tormenta afectaba las zonas montañosas del país.

Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una Amarok, chocó y murió junto a un joven de 18

El alud alcanzó la zona de la cumbre de la montaña, que tiene 7.126 metros de altura . Según las autoridades locales, todas las personas fallecidas y desaparecidas son ciudadanos nepalíes.

Los equipos de rescate lograron evacuar a 10 sobrevivientes en helicóptero y recuperar los cuerpos de dos víctimas. Sin embargo, las tareas de búsqueda de las personas que permanecían desaparecidas tuvieron que ser interrumpidas debido al mal tiempo.

Las autoridades informaron que Nepal registra lluvias desde el jueves , mientras que las regiones montañosas del norte recibieron importantes nevadas. Estas condiciones dificultaron el acceso de los equipos de emergencia al área afectada.

La búsqueda estaba prevista para reanudarse durante las primeras horas del lunes, cuando las condiciones permitieran avanzar con mayor seguridad.

El episodio ocurrió además en un contexto de alertas meteorológicas en distintas zonas de Nepal. Las autoridades habían advertido sobre el riesgo de inundaciones repentinas y otros fenómenos asociados a las fuertes precipitaciones.

El distrito de Manang, donde se encuentra el Himlung, también registró inundaciones y deslizamientos de tierra durante el fin de semana como consecuencia de las lluvias.