Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una Amarok, chocó y murió junto a un joven de 18

Un adolescente de 14 años y un joven de 18 murieron como consecuencia de un violento choque ocurrido en la localidad misionera de San Vicente . El menor conducía una Volkswagen Amarok cuando perdió el control e impactó contra otra camioneta que se encontraba detenida para incorporarse a la Ruta Nacional 14.

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El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo , a la altura del kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la intersección con calle Democracia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el adolescente circulaba en la Amarok junto a una joven de 16 años cuando, por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra otra camioneta.

En el segundo rodado viajaban José Rabe, de 27 años, y Joaquín Yoel Lange, de 18 . Como consecuencia de la violencia del impacto, Lange sufrió heridas gravísimas y murió en el lugar . El adolescente de 14 años también resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital de San Vicente, donde falleció posteriormente.

El choque también provocó que los vehículos se desplazaran hacia la zona de la banquina y embistieran a tres personas que se encontraban en el lugar . Entre ellas había dos integrantes de Gendarmería Nacional, ambos de 23 años, que se encontraban vestidos de civil.

Uno de los gendarmes sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné , mientras que el otro presentó un traumatismo leve de cráneo. El tercer peatón herido, un joven de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial con un traumatismo abierto de tórax y quedó internado en terapia intensiva.

Además, la adolescente de 16 años que viajaba junto al menor sufrió un traumatismo de cráneo y fracturas costales. El conductor de la otra camioneta, de 27 años, también permanecía internado en terapia intensiva debido a un traumatismo grave de cráneo.

Investigan cómo ocurrió el choque

Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar para reconstruir la mecánica del accidente. Los investigadores analizan cámaras de seguridad y otras pruebas para establecer qué ocurrió antes del impacto.

Entre las hipótesis que se encuentran bajo análisis aparece la posibilidad de que la camioneta conducida por el adolescente hubiera estado participando de una picada, aunque esta línea investigativa todavía no fue confirmada. También se busca determinar si hubo un tercer vehículo involucrado que se habría retirado del lugar.

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades correspondientes.