Atropellaron y mataron a un nene de 7 años

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Un niño de siete años identificado como Matías González, murió en la mañana de este miércoles al ser atropellado por una camioneta que realizaba la entrega de mercadería en una propiedad privada, en la localidad de San Javier, provincia de Misiones.

Fuentes policiales dieron a conocer que el hecho se registró en la mañana de este miércoles en una propiedad privada sobre un camino terrado que conduce al camping Puerto Arenas.

Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux perteneciente a un comercio de reparto local, conducida por Lucas Daniel D. O. de 24 años, había llegado a una vivienda para entregar mercadería. Al retirarse del domicilio, y por circunstancias que se investigan, el vehículo habría arrollado a Matías González de 7 años, dentro de la propiedad privada. El niño fue hallado sin signos vitales.