Murió tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo y acusan a su hijo de arrojarle ácido

Un hombre murió después de permanecer casi un mes internado por las graves quemaduras que sufrió en un departamento de Palermo y la Justicia investiga a su hijo como presunto responsable del ataque. La víctima fue identificada como Daniel Grinstein , quien llegó por sus propios medios al Hospital Rivadavia durante la madrugada del 20 de junio del año pasado con lesiones que afectaban aproximadamente el 80% de su cuerpo .

Tiene 5 años, fue a comer un pancho y terminó con quemaduras por agua caliente

Según la investigación, Daniel había estado poco antes en el departamento de su hijo, Lucas Martín Grinstein , ubicado en Austria al 1900. La hipótesis de la Fiscalía N°14 sostiene que, entre las 00:14 y las 02:26 de aquel día, el acusado le habría arrojado sobre la cabeza una sustancia corrosiva , provocándole las graves heridas.

La víctima llegó cerca de las 3 al Hospital Rivadavia y les dijo a los médicos: “Tuve problemas en casa” . Los profesionales observaron que tenía la ropa mojada con un líquido que, según consta en el expediente, corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico .

Los médicos constataron quemaduras en la cara, los brazos, el pecho y las piernas y determinaron que las lesiones alcanzaban a cerca del 80% de su superficie corporal. Daniel recibió las primeras atenciones y fue trasladado a terapia intensiva. Posteriormente quedó internado en el Sanatorio Agote, donde finalmente murió el 14 de julio , casi un mes después del episodio, debido a la gravedad de las heridas.

A partir de las medidas de prueba ordenadas por la Fiscalía, los investigadores reconstruyeron que Daniel había estado en el domicilio de su hijo antes de llegar al hospital .

La sustancia utilizada todavía no fue identificada, aunque los investigadores determinaron que se trataría de un líquido con características corrosivas. Para establecer de qué producto se trató, la Justicia ordenó peritajes sobre distintos elementos secuestrados durante un allanamiento.

Entre los objetos encontrados había un sillón verde oscuro con daños similares a los provocados por un foco ígneo y cuatro botellas de plástico que contenían un líquido con características similares al alcohol etílico, además de otros elementos que ahora son analizados.

La salida del país y la detención en Brasil

Después del episodio, Lucas Grinstein viajó a Brasil. De acuerdo con la investigación, el mismo 20 de junio compró un pasaje con destino a Río de Janeiro, pero no adquirió un boleto de regreso.

El sospechoso salió desde Aeroparque a las 23:20 y llegó a Brasil a las 2:15 del día siguiente. Frente a esos elementos, la Justicia ordenó su detención nacional e internacional y comenzó a trabajar junto con Interpol.

Según la información conocida sobre el expediente, la hermana del acusado había señalado como último domicilio conocido un hotel de Barra de Tijuca. Finalmente, Grinstein fue detenido en Brasil por un delito menor y permaneció privado de su libertad durante aproximadamente un año.

El viernes pasado fue trasladado nuevamente a la Argentina por las autoridades y quedó alojado en una alcaidía porteña, a disposición de la Justicia.

Ordenaron una evaluación psiquiátrica

Antes de avanzar con la declaración indagatoria, la jueza María Gloria Capanegra, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, ordenó que el acusado sea sometido a un examen mental interdisciplinario.

Los especialistas deberán establecer si actualmente presenta algún trastorno mental y analizar cuál era su estado al momento del hecho. También tendrán que determinar si podía comprender la criminalidad de la conducta que se le atribuye y si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal y ejercer su defensa.

Mientras se realizan los estudios, la magistrada dispuso que permanezca detenido y que sea derivado al Dispositivo Prisma o al Hospital Penitenciario Central, según corresponda.

Además, le impuso una prohibición de contacto con su madre y sus dos hermanas, que incluye llamadas, mensajes, redes sociales y cualquier comunicación a través de terceras personas.

Lucas Grinstein permanece imputado por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la prisión perpetua. La investigación continúa con los peritajes destinados a determinar qué sustancia fue utilizada y reconstruir con precisión lo ocurrido aquella madrugada en el departamento de Palermo.