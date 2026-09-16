Operativo valuado en USD 2 millones: detuvieron a tres extranjeros y hallaron éxtasis en la Terminal de Zárate

Un trabajo conjunto de la Policía Federal y la Aduana, iniciado tras una alerta de la DEA, permitió desbaratar una banda narco internacional. Hubo siete allanamientos en Buenos Aires y Salta, y tres detenidos de distintas nacionalidades.

En un operativo de gran magnitud llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana, se logró el secuestro histórico de 52 kilos de MDMA de máxima pureza, los cuales ingresaron al país ocultos en una camioneta importada desde Bélgica. El cargamento sintético, valuado en aproximadamente 2,34 millones de dólares, fue detectado en la Terminal de Zárate y derivó en un total de siete allanamientos y la detención de tres sospechosos.

Alerta internacional y el método de ocultamiento La investigación tuvo su puntapié inicial en marzo de este año, cuando la DEA de Estados Unidos emitió una alerta advirtiendo sobre maniobras internacionales destinadas a introducir grandes volúmenes de drogas sintéticas en la Argentina. A partir de allí, se activó una pesquisa coordinada para dar con la estructura logística local encargada de la recepción.

Con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, a cargo de Gustavo Meirovich; la Secretaría Nº 4 de Gonzalo Acuña; la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 3 y la PROCUNAR, los investigadores rastrearon una furgoneta modelo Opel Combo que había arribado por vía marítima desde el puerto belga de Amberes.

Al someter el vehículo al escáner de rayos X en la Terminal de Zárate, los agentes detectaron densidades anómalas compatibles con materia orgánica. Tras una inspección minuciosa, el operativo dio sus frutos: primero hallaron 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina y, al continuar desmontando distintas estructuras de la carrocería, descubrieron otros 32 kilos, arrojando un total de 52 kilogramos de éxtasis en su estado más puro.

Allanamientos simultáneos y detenidos Tras el millonario hallazgo, la Justicia ordenó un total de siete allanamientos simultáneos: seis de ellos se concretaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el restante en la provincia de Salta.