Rastrearon herramientas robadas en Facebook, pactaron la compra y detuvieron a un sospechoso

Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste detuvo a un hombre tras pactar la compra simulada de las herramientas sustraídas en jurisdicción de la Comisaría 18°. Entre los elementos recuperados hay maletines profesionales, taladros y gatos hidráulicos.

Un importante lote de herramientas de alta gama y uso profesional, que había sido denunciado como robado, fue recuperado este miércoles por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste en el marco de un operativo policial que incluyó una falsa compra pactada a través de las redes sociales.

La investigación se originó a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría 18°, donde el damnificado reportó el faltante de un completo equipamiento de trabajo. Tras diversas tareas de campo, los pesquisas detectaron que un usuario de internet ofrecía a la venta parte de los efectos sustraídos mediante plataformas digitales.

Con este dato, los efectivos simularon ser compradores, establecieron contacto telefónico con el sospechoso y pautaron un encuentro presencial. Al llegar al lugar y verificar los elementos, constataron que las características, marcas y detalles particulares coincidían plenamente con el botín denunciado.

El sospechoso y el botín recuperado Tras la constatación del material, el poseedor de las herramientas fue identificado como Guerrero, de 35 años, quien quedó vinculado a la causa a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) interviniente.

El procedimiento permitió recuperar la totalidad de un taller completo valuado en una importante suma de dinero en el mercado: