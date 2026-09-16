    • 16 de septiembre de 2026 - 20:28

    Rastrearon herramientas robadas en Facebook, pactaron la compra y detuvieron a un sospechoso

    Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste detuvo a un hombre tras pactar la compra simulada de las herramientas sustraídas en jurisdicción de la Comisaría 18°. Entre los elementos recuperados hay maletines profesionales, taladros y gatos hidráulicos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante lote de herramientas de alta gama y uso profesional, que había sido denunciado como robado, fue recuperado este miércoles por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste en el marco de un operativo policial que incluyó una falsa compra pactada a través de las redes sociales.

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    La investigación se originó a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría 18°, donde el damnificado reportó el faltante de un completo equipamiento de trabajo. Tras diversas tareas de campo, los pesquisas detectaron que un usuario de internet ofrecía a la venta parte de los efectos sustraídos mediante plataformas digitales.

    Con este dato, los efectivos simularon ser compradores, establecieron contacto telefónico con el sospechoso y pautaron un encuentro presencial. Al llegar al lugar y verificar los elementos, constataron que las características, marcas y detalles particulares coincidían plenamente con el botín denunciado.

    El sospechoso y el botín recuperado

    Tras la constatación del material, el poseedor de las herramientas fue identificado como Guerrero, de 35 años, quien quedó vinculado a la causa a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) interviniente.

    El procedimiento permitió recuperar la totalidad de un taller completo valuado en una importante suma de dinero en el mercado:

    01 maletín de tubos marca Robust, con juego completo de bocallaves para uso profesional mecánico.

    01 caja organizadora de herramientas de mano.

    01 taladro eléctrico marca Gama, de uso intensivo.

    01 gato hidráulico marca Jack, tipo carrito, para elevación de vehículos.

    Herramientas de mano varias: 35 llaves fijas de distintas medidas, 2 llaves francesas, 2 destornilladores Phillips, 2 destornilladores punta chata, 2 llaves Allen, 1 llave pico de loro y 1 llave de expansión.

    Todo el material incautado quedó resguardado a la espera de los trámites legales correspondientes para su pronta restitución al legítimo dueño.

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