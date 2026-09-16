La Justicia investiga si Facundo Moyano rompió la perimetral y se encontró con su pareja, Candela Arizaga

La Justicia porteña investiga una serie de imágenes que mostrarían a Facundo Moyano y a Candela Arizaga juntos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre él una orden de restricción.

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Por la causa en su contra, Moyano tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Según pudo confirmar TN, la fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Roberto Herrera, abogado de la modelo, aseguró que, en caso de probarse que este contacto existió, a Moyano “se le puede iniciar una causa nueva por desobediencia o que la fiscalía solicite su detención”, dijo a TN. “Si Candela vuelve a verlo de nuevo, es una cuestión privada de ella”, agregó Herrera.

La causa se inició el 4 de agosto cuando se difundieron las imágenes de la modelo corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. La Policía de la Ciudad los interceptó. A partir de ese operativo se abrió una investigación y el exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía dispuso que Moyano se mantuviera a 300 metros de Arizaga y evitara todo contacto mientras avanzara el expediente. La defensa pidió levantar esa restricción.

La declaración de Candela Arizaga y la postura de la defensa

El pasado 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Al reconstruir lo que pasó, la influencer explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano, con quien está de novia desde enero de este año.

También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”, sostuvo Candela.

La influencer afirmó además que tiene muy pocos recuerdos de aquella madrugada del 4 de agosto. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó y vinculó esa pérdida de memoria con el brote que, según dijo, sufrió después del consumo de drogas.

En otro tramo de la declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante la relación con Moyano. Además, aseguró que no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba.