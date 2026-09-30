    • 30 de septiembre de 2026 - 18:02

    FMI: concluyó la misión técnica en el país y crece la expectativa por el desembolso de US$ 900 millones

    Concluyó la estadía de la misión técnica en Buenos Aires tras diez días de reuniones. El Gobierno aguarda el visto bueno del Directorio para fortalecer las reservas del Banco Central.

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    Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Joyce Wong, finalizó este martes en Buenos Aires su estadía de diez días en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para la Argentina. De su aprobación final depende la habilitación de un desembolso de US$ 900 millones.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras una serie de reuniones con funcionarios del equipo económico incluido el ministro Luis Caputo, las conversaciones continuarán por los canales habituales a la espera de la presentación del staff report, que luego deberá ser evaluado y votado por el Directorio del organismo.

    Metas cambiarias firmes y la discusión por las cuentas públicas

    Desde el Gobierno confían en que no habrá inconvenientes para conseguir el visto bueno, un ingreso clave para fortalecer la posición en dólares del Banco Central (BCRA) tras el pago de US$ 800 millones efectuado la semana pasada.

    En el plano cambiario, los números muestran un marcado sobrecumplimiento: frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$ 10.000 millones, el BCRA adquirió más de US$ 14.200 millones (un excedente superior a los US$ 4.200 millones). Asimismo, estimaciones privadas ubican la acumulación neta de reservas por encima de la pauta fijada para el período.

    Por el contrario, el área de mayor complejidad pasa por las cuentas públicas. El programa exige para este año un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre el Ejecutivo alcanzó un 0,6% del PBI, ubicándose levemente por debajo de la meta semestral del 0,7%.

    Ante este escenario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el país cumplió con las metas generales previstas en el convenio, aunque no descartó la posibilidad de solicitar un waiver (dispensa) en caso de registrarse algún desvío puntual: "La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso".

    Con la expectativa puesta en Washington, este jueves se espera la palabra oficial de la vocera del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa, donde podría haber mayores precisiones sobre los tiempos del desembolso.

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