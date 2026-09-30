Se retrasa la apertura del Paso de Agua Negra: confirman en Chile que no abrirá en diciembre y apuntan a que sea los primeros días de enero

La apertura del Paso Internacional de Agua Negra se demorará más de lo previsto y finalmente el cruce que conecta San Juan con la Región de Coquimbo no estará habilitado durante diciembre . La nueva proyección apunta a que pueda comenzar a funcionar a principios de enero de 2027 , siempre que las condiciones de la alta cordillera permitan avanzar con los trabajos necesarios.

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La confirmación se conoció este miércoles después de una reunión realizada en Santiago entre autoridades de la Región de Coquimbo, representantes del Ministerio de Obras Públicas y equipos técnicos encargados de las tareas sobre la ruta internacional. Hasta ahora, el objetivo que se venía manejando era lograr una apertura a comienzos de diciembre, como ocurrió en otras temporadas y con la intención de aprovechar uno de los períodos de mayor movimiento turístico entre ambos países.

El cambio impacta especialmente en los sanjuaninos que utilizan Agua Negra para viajar hacia La Serena, Coquimbo y otros destinos de la costa chilena durante el verano , además del movimiento comercial y turístico que genera la conexión terrestre a ambos lados de la cordillera.

El principal inconveniente está en las condiciones que dejó el último invierno en los sectores más elevados del corredor. Según la información difundida en Chile, en algunos puntos de la alta cordillera se acumularon cerca de siete metros de nieve , además de registrarse aludes, derrumbes y movimientos de terreno que afectaron distintos sectores de la Ruta 41-CH.

Ese escenario complicó los trabajos de despeje y dejó sin margen la posibilidad de tener todo el trayecto operativo durante diciembre. El ministro chileno de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, indicó que los equipos están trabajando con el objetivo de conseguir que el paso se encuentre “completamente habilitado” a principios de enero .

La situación también modifica la expectativa que existía en torno al 1 de diciembre, fecha a la que aspiraban las autoridades involucradas en las tareas. Desde San Juan se había planteado llegar con los trabajos hasta el límite internacional para ese momento, mientras del lado chileno se intentaba acelerar el despeje para coincidir con esa habilitación.

Un paso clave para los viajes de verano desde San Juan

Agua Negra representa uno de los principales corredores turísticos para los sanjuaninos durante los meses de verano. La conexión permite llegar por tierra a la Región de Coquimbo y tradicionalmente concentra un fuerte movimiento especialmente desde diciembre y durante enero y febrero.

Los números de la última temporada muestran esa relevancia. Entre 2025 y 2026 se contabilizaron 73.317 cruces de personas y 12.317 vehículos por Agua Negra. Dentro de ese movimiento, 38.573 ingresos hacia Chile correspondieron a personas provenientes de Argentina.

La postergación significa que quienes tenían previsto viajar durante diciembre no podrán utilizar este corredor y deberán esperar la confirmación oficial de la nueva fecha o evaluar otras alternativas fronterizas.

Actualmente, la información oficial argentina mantiene al Paso Agua Negra cerrado y Vialidad Nacional informa corte total sobre la Ruta Nacional 150 en el tramo Arrequintín-límite con Chile.

Enero aparece ahora como la nueva fecha

Por el momento no existe un día exacto confirmado para la reapertura. La previsión informada es que pueda concretarse a comienzos de enero, condicionada al avance del despeje de la ruta y a la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana.

La demora introduce además una particularidad institucional: para el 2 y 3 de diciembre está previsto en La Serena el Comité de Integración Paso Agua Negra, encuentro bilateral en el que autoridades de San Juan y Coquimbo abordan temas relacionados con conectividad, turismo, comercio e infraestructura. Para entonces, el corredor permanecerá todavía cerrado.

Así, la atención quedará puesta durante las próximas semanas en el avance de los trabajos de despeje. El objetivo oficial pasó de intentar abrir el cruce a comienzos de diciembre a tenerlo operativo durante los primeros días de enero de 2027, en plena temporada de vacaciones.