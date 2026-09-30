    • 30 de septiembre de 2026 - 14:36

    Cayó la "inversión real" en la Argentina: bajó 5,4% y ya suma 10 meses consecutivos en retroceso

    La inversión real alcanzó USD 7.515 millones durante agosto y acumuló una contracción del 7,9% en los primeros ocho meses de 2026. La construcción y la compra de maquinaria volvieron a mostrar retrocesos.

    La inversión en construcción cayó 7,1% durante agosto y registró su mayor retroceso de los últimos cuatro meses.

    La inversión en construcción cayó 7,1% durante agosto y registró su mayor retroceso de los últimos cuatro meses.

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    La inversión volvió a encender una señal negativa para la economía argentina. En agosto registró una caída interanual del 5,4% y completó diez meses consecutivos de retroceso, según el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados.

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    El estudio estimó que durante el octavo mes del año se invirtieron USD 7.515 millones, un volumen equivalente al 18,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Entre enero y agosto, el indicador acumuló una baja del 7,9% frente al mismo período de 2025.

    La medición de la consultora busca reflejar el volumen físico de inversión y excluye el efecto de la inflación, por lo que el retroceso representa una disminución real en los recursos destinados a construcción, maquinaria y equipos.

    La construcción tuvo su peor caída en cuatro meses

    Uno de los datos más fuertes del informe apareció en la construcción. La inversión destinada al sector cayó 7,1% interanual en agosto, lo que representó su retroceso más pronunciado de los últimos cuatro meses. En el acumulado de enero a agosto, la baja llegó al 3,6%.

    Además, en la comparación desestacionalizada contra julio, la inversión vinculada con la construcción retrocedió 2,9% mensual. La consultora sostuvo que el segmento todavía no logra consolidar una recuperación y volvió a registrar una contracción significativa.

    También cayó la compra de maquinaria

    La otra gran pata de la inversión tampoco logró revertir la tendencia. La adquisición de maquinaria y equipos bajó 4,1% interanual, con una caída del 5,3% en equipos de fabricación nacional y del 3,1% en bienes importados.

    La situación es todavía más marcada cuando se observa el acumulado anual: entre enero y agosto, la inversión en equipos durables de producción registró una contracción del 11,4%.

    Pese al resultado negativo, el informe señaló que la caída general de agosto fue menos profunda que la registrada en meses anteriores, principalmente por una moderación en el retroceso de las importaciones de maquinaria.

    La expectativa está puesta en los proyectos del RIGI

    Orlando J. Ferreres & Asociados anticipó que hacia adelante podría producirse una moderación gradual de la caída si mejora el nivel de actividad y las condiciones macroeconómicas. También señaló que los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían comenzar a compensar parte del retroceso registrado en otros sectores.

    Hasta el momento existen 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, con inversiones previstas por USD 49.766 millones. La minería concentra 12 iniciativas y petróleo y gas otras siete, aunque la consultora advirtió que el ritmo efectivo con el que esas inversiones comenzarán a ejecutarse sigue siendo incierto.

    El nuevo dato aparece además en un escenario en el que la actividad económica mostró señales mixtas. Un informe de la misma consultora estimó que la economía creció 0,6% interanual en agosto, aunque la inversión continuó retrocediendo en el mismo período.

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