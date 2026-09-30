    • 30 de septiembre de 2026 - 19:00

    Coparticipación en alza: las transferencias automáticas a las provincias crecieron un 4,2% real en septiembre

    La coparticipación acumuló un nuevo mes de números positivos impulsada por Ganancias y leyes especiales, aunque con caídas en rubros como Bienes Personales y la compensación del Consenso Fiscal

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $ 7,08 billones durante septiembre, lo que representó un crecimiento interanual del 4,2% en términos reales, según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco.

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    Con relación al mes de agosto, los envíos automáticos exhibieron un alza del 1,3%, marcando un repunte en la recaudación que benefició de manera positiva a las 24 jurisdicciones subnacionales del país, aunque con brechas de desempeño según cada distrito.

    El desglose de los fondos: subas traccionadas por Ganancias

    El informe detalla el comportamiento de los diferentes componentes que integran la masa coparticipable:

    Coparticipación: Los envíos alcanzaron los $ 6.457.735 millones (representando el 91% del total), con un incremento real interanual del 4,4%. Este repunte estuvo impulsado principalmente por el buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%).

    Contrapuntos impositivos: Por el contrario, el IVA volvió a marcar retrocesos con una baja del -6,0%, al igual que los fondos correspondientes a Impuestos Internos (-1,3%) y Otros Coparticipados (-17,5%).

    Leyes y Regímenes Especiales: Este conjunto totalizó envíos por $ 337.968 millones (5% del total), registrando un desempeño positivo del +9,2%. Las subas estuvieron explicadas por el crecimiento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133,0%) y el Monotributo (+29,9%). No obstante, se registraron caídas en Bienes Personales (-28,0%) y en el IVA de la Seguridad Social (-6,0%).

    Compensación del Consenso Fiscal: Estos recursos sumaron $ 282.215 millones (4% del total), pero exhibieron una baja del 6,1% real en la comparación interanual.

    Desempeño dispar en las provincias

    Si bien el resultado general fue positivo para todo el país, el informe advierte diferencias marcadas entre los distritos:

    Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego lideraron las subas con los incrementos más importantes, ubicándose en todos los casos por encima del +5,5%.

    Un total de diecisiete provincias crecieron por encima del promedio general nacional.

    En el otro extremo, cuatro provincias lo hicieron en un nivel inferior a la media, siendo la provincia de Buenos Aires la que experimentó el incremento más leve, con un 3,1%.

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