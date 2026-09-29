Luis Caputo habló del dólar y anticipó qué espera para 2027: "No habrá volatilidad cambiaria"

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió al escenario cambiario que podría enfrentar Argentina durante 2027 y aseguró que el Gobierno no prevé un período de fuerte volatilidad del dólar, aunque reconoció que trabaja con un escenario preventivo ante eventuales tensiones.

El riesgo país llegó a 556 puntos y encadenó su octava suba consecutiva: que hay detrás de la escalada

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó Caputo durante una exposición ante empresarios. Sus declaraciones se produjeron en medio de la atención del mercado sobre la evolución del dólar y el riesgo país de cara al próximo año.

El funcionario sostuvo que el modelo económico implementado por el Gobierno está generando dólares y continuará haciéndolo , algo que, según su planteo, contribuye a reducir la incertidumbre alrededor del tipo de cambio.

“Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir”, señaló Caputo, quien también afirmó que el esquema actual busca remover la incertidumbre cambiaria que históricamente afectó a la economía argentina.

En ese sentido, el ministro destacó el crecimiento de las exportaciones como uno de los pilares del programa económico. Semanas atrás, durante un encuentro organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), había señalado que el modelo oficial está orientado a impulsar las ventas externas.

La mirada del Gobierno sobre el dólar en 2027

La definición de Caputo llega mientras el mercado sigue con atención la posibilidad de episodios de volatilidad cambiaria durante 2027, un año atravesado por las elecciones. El ministro insistió en que el escenario esperado por el Gobierno es de estabilidad, aunque remarcó que se están tomando recaudos ante una eventual situación diferente.

Además, Caputo cuestionó a quienes plantean la necesidad de una devaluación y utilizó una expresión crítica para referirse a ese sector. Según sostuvo, quienes reclaman esa alternativa “quieren una Argentina pobre”.

Caputo viajará a Francia junto a Milei

Las declaraciones se conocieron horas antes del viaje de Caputo junto al presidente Javier Milei a París, donde participarán de una nueva edición de la Argentina Week, prevista entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes la presentación de oportunidades de inversión y negocios en Argentina ante empresarios e inversores internacionales.