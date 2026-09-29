Tiene 114 años, sobrevivió a la Guerra Civil y su esposo estuvo detrás de los Sugus: la historia de la mujer más longeva de Argentina

Rosa Micaela Puertas Quiroga, conocida cariñosamente como “Mamina” , cumplió este martes 114 años y se convirtió en la mujer más longeva de Argentina. Nacida el 29 de septiembre de 1912 en el barrio porteño de Boedo, su vida atravesó algunos de los acontecimientos más importantes del último siglo.

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Su edad fue validada por LongeviQuest el 31 de agosto de 2026 . Desde el 15 de septiembre, tras el fallecimiento de Angélica Tiscornia, ocupa el primer lugar entre las mujeres de mayor edad que viven actualmente en el país.

La historia de Mamina comenzó en una familia con raíces argentinas y españolas. Su padre, Victoriano Puertas Herrero , era un inmigrante español, mientras que su madre, Rosa Quiroga López, era oriunda de Salta.

Cuando Rosa era niña, su padre murió durante la gripe española . Antes de fallecer, pidió a su esposa que viajara con sus cinco hijos a España para mantenerlos alejados de la epidemia. Así fue como la familia llegó a Castilla la Vieja y posteriormente se instaló en Madrid.

Durante su juventud conoció a Francisco Elbl , un pastelero austríaco diez años mayor que ella que había trabajado para la realeza española. La pareja tuvo su primer hijo y, con el comienzo de la Guerra Civil española , decidió regresar a la Argentina como refugiada de guerra.

La historia detrás de los caramelos Sugus

Ya de regreso en Argentina, Francisco Elbl comenzó a trabajar como chocolatero en la fábrica Noel y posteriormente ingresó a la empresa Suchard.

Fue allí donde quedó vinculado a la elaboración de los famosos caramelos Sugus: según los registros difundidos sobre su historia, Elbl desarrolló recetas para los dulces y también capacitó a otros trabajadores en su preparación.

De esta manera, la historia de Mamina quedó ligada no solo a una longevidad excepcional, sino también a uno de los productos más conocidos de la industria de golosinas argentina.

Una vida que también pasó por las urnas

A los 110 años, en agosto de 2023, Puertas Quiroga participó de las elecciones primarias y acudió a votar acompañada por familiares. En aquella oportunidad destacó la importancia de ejercer el derecho al sufragio y contó que había mantenido la costumbre de votar desde que las mujeres pudieron hacerlo en Argentina.

Ahora, a los 114 años, Mamina tiene por delante otro récord: superar la marca de Casilda Benegas, quien vivió 115 años y 81 días y mantiene el registro de la mujer más longeva de la historia argentina.