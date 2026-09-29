Diputados debate medidas para aliviar el endeudamiento familiar y el oficialismo impulsa su propia propuesta

La Cámara de Diputados comenzó este martes el debate sobre los proyectos destinados a abordar el endeudamiento familiar y la morosidad de los hogares. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor buscan avanzar con los dictámenes luego de dos reuniones informativas y de un emplazamiento aprobado por el recinto para acelerar el tratamiento.

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En total, existen cerca de 50 iniciativas vinculadas con la problemática. Los distintos bloques intentaron durante las últimas semanas acercar posiciones para reducir la cantidad de proyectos y llegar a propuestas con mayores posibilidades de avanzar en el recinto.

La Libertad Avanza , junto con el PRO y la UCR, trabaja sobre un dictamen que pone el foco principalmente en la prevención del sobreendeudamiento , la transparencia de los créditos y la educación financiera. Entre las herramientas planteadas aparece un sistema de advertencias y mecanismos de doble autenticación antes de acceder a determinados créditos.

Uno de los ejes del oficialismo está relacionado con el Costo Financiero Total (CFT) , indicador que permite conocer cuánto termina pagando una persona por un préstamo al sumar intereses, comisiones, seguros y otros cargos. La propuesta busca que esa información sea más clara antes de que el usuario tome una deuda.

El proyecto también incorpora una iniciativa de la UCR vinculada con la educación financiera en las escuelas secundarias , con contenidos sobre administración del dinero, ahorro, crédito y endeudamiento.

Las propuestas de la oposición

Los bloques opositores plantean medidas orientadas no solo a prevenir nuevas deudas, sino también a ofrecer alternativas para quienes ya se encuentran en situación de mora.

Entre las iniciativas se encuentra un proyecto de Unión por la Patria que propone declarar una emergencia por endeudamiento familiar durante 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otro período. El texto contempla medidas sobre las tasas de interés de tarjetas y billeteras virtuales, límites a determinados gastos y comisiones y planes de refinanciación de hasta 36 meses.

También aparecen proyectos de la Coalición Cívica y la UCR. La iniciativa de Mónica Frade propone que los usuarios puedan establecer límites propios de gasto en sus tarjetas de crédito, mientras que el proyecto de Pablo Juliano apunta a crear un régimen de protección de los usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento.

Otro de los planteos opositores busca avanzar con mecanismos de refinanciación para personas que figuran en situación de mora ante el Banco Central, con créditos de mayor plazo y menor costo financiero.

El debate de este martes será determinante para definir qué proyectos consiguen dictamen y con qué nivel de consenso. Una vez finalizada esta instancia en comisiones, las iniciativas que reúnan las condiciones necesarias podrán quedar habilitadas para su tratamiento en el recinto de la Cámara baja.