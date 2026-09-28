En el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, cómo proteger a perros y gatos de la rabia urbana

Pensar que la rabia es una enfermedad erradicada o del pasado puede convertirse, paradójicamente, en uno de los mayores riesgos para su prevención. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Rabia conmemorado este 28 de septiembre en honor al aniversario del fallecimiento de Louis Pasteu, las autoridades sanitarias y especialistas recuerdan que el virus continúa circulando en el país.

Si bien Argentina logró controlar la transmisión de la variante clásica de los perros gracias a décadas de vacunación y vigilancia epidemiológica, la enfermedad mantiene un reservorio activo en la fauna silvestre urbana, especialmente en los murciélagos.

Uno de los mitos más frecuentes es creer que un perro o un gato que vive exclusivamente adentro de una casa o departamento no corre riesgo de contagio. Sin embargo, los murciélagos forman parte del ecosistema urbano y pueden aparecer en patios, balcones, terrazas o ingresar por accidentes a los domicilios.

Cuando un ejemplar enfermo cae al suelo o muestra un comportamiento errático, queda expuesto al contacto con mascotas. Los gatos, impulsados por su instinto cazador, suelen intentar capturarlos, generando un escenario de transmisión conocido como spillover (salto de especie).

Los datos epidemiológicos respaldan esta advertencia: entre 2019 y 2024 se notificaron 927 casos confirmados de rabia animal en el país. Gran parte de los registros corresponden a murciélagos no hematófagos (insectívoros), y los pocos casos detectados en felinos domésticos estuvieron asociados a esta misma variante silvestre, tratándose de animales con la vacunación vencida o inexistente.

La vacuna: la única barrera contra una enfermedad mortal

La rabia es una zoonosis viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos y de las personas. Se transmite mediante la saliva a través de mordeduras o contacto con heridas, y su desenlace es siempre fatal una vez que se manifiestan los síntomas.

Frente a este escenario, los especialistas insisten en no bajar la guardia:

Vacunación obligatoria: La inmunización en perros y gatos debe iniciarse a partir de los tres meses de edad y sostenerse mediante refuerzos anuales durante toda la vida del animal.

Precaución ante murciélagos: Si se halla un ejemplar durante el día, caído, con dificultad para volar o muerto, no debe tocarse jamás con las manos. Se debe evitar que las mascotas se acerquen y dar aviso inmediato a las áreas de Zoonosis.

Acción ante mordeduras: Si una persona sufre una mordedura o arañazo, se recomienda lavar la herida con abundante agua y jabón y concurrir de urgencia a un centro de salud para evaluar el esquema de profilaxis.