    • 28 de septiembre de 2026 - 12:05

    [VIDEO] Un colectivo fuera de control se subió a la vereda, destruyó un deck y atropelló a dos mujeres

    El impactante episodio ocurrió en Palermo. El chofer de la línea 29 habría sufrido una descompensación antes de perder el control de la unidad.

    El colectivo perdió el control, subió a la vereda y terminó contra un árbol tras atropellar a dos mujeres.

    El colectivo perdió el control, subió a la vereda y terminó contra un árbol tras atropellar a dos mujeres.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres durante la mañana de este lunes en el barrio porteño de Palermo. La unidad terminó chocando contra un árbol y destruyó buena parte del deck exterior de un restaurante ubicado sobre la avenida Coronel Díaz, en una secuencia que quedó registrada en video y generó momentos de tensión entre peatones y vecinos de la zona.

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    El siniestro ocurrió sobre avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, en un horario de intensa circulación. De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría sufrido un desvanecimiento mientras manejaba y, a partir de ese momento, la unidad se desvió de su trayectoria, invadió el espacio peatonal y avanzó varios metros sobre la vereda. Las causas exactas de la pérdida de control todavía son materia de investigación.

    Las imágenes muestran el momento en que el colectivo abandona la calzada, sube a la vereda y termina impactando contra el sector gastronómico. Video gentileza SM Noticias.

    En medio de la maniobra, el colectivo embistió a dos mujeres que se encontraban sobre la vereda y continuó su recorrido hasta chocar contra un árbol. El SAME desplegó un operativo de emergencia y atendió a cuatro personas. Las dos mujeres atropelladas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia para ser evaluadas y controlar su evolución.

    Según la información difundida hasta el momento, las víctimas tienen 33 y 40 años. Otros reportes señalaron que una tercera persona fue derivada al Hospital Fernández, mientras que una cuarta recibió asistencia médica en el lugar.

    El colectivo terminó contra un árbol

    La violencia del recorrido fuera de control quedó reflejada también en los daños materiales. Antes de detenerse, la unidad arrasó parte del deck de un restaurante, donde quedaron mesas, estructuras y otros elementos esparcidos sobre la vereda. Las imágenes posteriores al hecho mostraron además daños en el frente del colectivo y en el sector gastronómico alcanzado por el impacto.

    Vecinos y personas que circulaban por la zona fueron los primeros en acercarse para asistir a las víctimas mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. La Policía desplegó un operativo en el lugar y el tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente dos horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y se retiraban los restos dejados por el choque.

    La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió con el conductor en los instantes previos al accidente. Entre las primeras hipótesis aparece una posible descompensación, aunque todavía resta establecer mediante peritajes y controles médicos si existió otra causa que haya provocado la pérdida de control de la unidad.

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